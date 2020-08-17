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17 серпня 2020, 13:17 2

Міносвіти рекомендує фінансувати дистанційне навчання з місцевих бюджетів

17 серпня 2020, 13:17 2
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Цього року залишки субвенції на освіту становлять більше 7 мільярдів гривень
Цього року залишки субвенції на освіту становлять більше 7 мільярдів гривень
Фото: flickr
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Міністерство освіти і науки буде рекомендувати спрямовувати залишки коштів, які зберігаються на рахунках місцевих бюджетів, на проведення дистанційної освіти учнів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства, передає RegioNews.

За словами очільника МОН Сергія Шкарлета, в регіонах залишилось достатньо освітньої субвенції, щоби використати її для організації дистанційного навчання у школах.

Станом на 1 липня у місцевих бюджетах сформувалися залишки цьогорічної субвенції у розмірі 7,776 мільярда гривень. Ще у січні в установах значилося майже 3,4 мільярда гривень залишків від освітньої субвенції за 2019 рік”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що ці кошти можуть бути направлені на будь-які напрями, що стосуються оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти, в тому числі і на дистанційну освіту.

Оскільки у новому навчальному році в Україні будуть так звані "червоні зони" епідемічної небезпеки поширення COVID-19, де навчання буде проводитись дистанційно, МОН рекомендує місцевій владі використовувати зекономлені кошти насамперед на забезпечення проведення дистанційного навчання”, - заявляють у Міністерстві освіти.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов заявив, що школи будуть працювати в штатному режимі, крім "червоних зон".

Також МОЗ розробило рекомендації для школярів у період пандемії. Влада хоче, щоб діти пішли у школу з 1 вересня.

Міносвіти карантин ученики дистанційне навчання коронавірус бюджет
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