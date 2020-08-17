Українським лікарям обіцяють підвищення зарплати вже з вересня

Наступне підвищення очікується у січні 2021 року

Наступне підвищення очікується у січні 2021 року

Фото з відкритих джерел

Українським медпрацівникам почнуть підвищувати заробітну плату вже з 1 вересня.

Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

"Нас чекає з 1 вересня підвищення заробітної плати нашим медичним працівникам: лікарям, медичним сестрам і молодшому медичному персоналу. І ми плануємо з січня місяця, починаючи з першого січня, ще більше її підвищити", -- сказав Степанов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, якою буде мінімальна зарплата у 2021 році.