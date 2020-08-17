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17 серпня 2020, 16:59 4

Українським лікарям обіцяють підвищення зарплати вже з вересня

17 серпня 2020, 16:59 4
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Наступне підвищення очікується у січні 2021 року
Наступне підвищення очікується у січні 2021 року
Фото з відкритих джерел
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Українським медпрацівникам почнуть підвищувати заробітну плату вже з 1 вересня.

Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

"Нас чекає з 1 вересня підвищення заробітної плати нашим медичним працівникам: лікарям, медичним сестрам і молодшому медичному персоналу. І ми плануємо з січня місяця, починаючи з першого січня, ще більше її підвищити", -- сказав Степанов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, якою буде мінімальна зарплата у 2021 році.

Україна зарплати МОЗ лікарі уряд
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