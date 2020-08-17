Українським лікарям обіцяють підвищення зарплати вже з вересня
Наступне підвищення очікується у січні 2021 року
Наступне підвищення очікується у січні 2021 року
Українським медпрацівникам почнуть підвищувати заробітну плату вже з 1 вересня.
Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
"Нас чекає з 1 вересня підвищення заробітної плати нашим медичним працівникам: лікарям, медичним сестрам і молодшому медичному персоналу. І ми плануємо з січня місяця, починаючи з першого січня, ще більше її підвищити", -- сказав Степанов.
Нагадаємо, раніше стало відомо, якою буде мінімальна зарплата у 2021 році.
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Родинний бізнес очільника Вінницької ОДА, або Пів гектара землі на березі Південного Бугу
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Кіровоградщині