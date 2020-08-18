"Слуга народу" Ясько ініціює розгляд у парламенті "Акта свободи Білорусі"

Народна обраниця пропонує парламенту визнати вибори в Білорусі сфальсифікованими, а Лукашенка – нелегітимним президентом

Народна обраниця пропонує парламенту визнати вибори в Білорусі сфальсифікованими, а Лукашенка – нелегітимним президентом

Фото: Facebook

Депутат від фракції «Слуга народу», голова української делегації в ПАРЄ Ліза Ясько обіцяє завтра зареєструвати в Раді проект постанови під назвою "Акт свободи Білорусі".

Про це Ліза Ясько повідомила на своїй сторінці в Facebook, пише Regionews.

Основними положеннями документу, який пропонує депутат, є:

Президентські вибори в Білорусі визнати такими, що не відбулися і сфальсифікованими. Олександр Лукашенко - нелегітимний президент і утримує владу силою. Співробітники білоруських правоохоронних органів, які віддавали і виконували злочинні накази, в результаті чого постраждали люди, повинні бути покарані. Україна підтримує прагнення білоруського народу до свободи і демократії. Україна готова надати білоруського народу гуманітарну допомогу, готова прийняти біженців, готова допомогти їм податковими пільгами", - написала Ясько.

Депутат обіцяє зареєструвати постанову в середу, 19 серпня і наполягати на його швидкому розгляді на найближчій сесії парламенту.

Постанова передбачає, що на громадян Білорусі поширюється статус біженця. Кабмін буде зобов'язаний розробити порядок надання Білорусі гуманітарної допомоги, спростити працевлаштування для білорусів, які були змушені покинути Батьківщину через репресії.

Я ініціюю Акт свободи Білорусі. Вважаю, що Верховна Рада України має висловити політичну позицію щодо подій у сусідній... Опубліковано Lisa Yasko Вівторок, 18 серпня 2020 р.

Нагадаємо, вчора "Слуга народу" Шевченко закликав білорусів пробачити Лукашенко.

Раніше група "Слуг народу" зажадала заборонити Лукашенку в'їзд в Україну