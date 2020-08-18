14:48  18 серпня
ДБР відкрило кримінальну справу проти Порошенка і Луценка
11:48  18 серпня
Місцеві вибори: на Одещині виявили масову зміну місця голосування
18:04  18 серпня
На Донбасі від початку доби обстрілів не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2020, 17:36 2

Аваков обіцяє контролювати місцеві вибори за найвищими стандартами

18 серпня 2020, 17:36 2
Читайте также на русском языке
Влада хоче знову внести зміни до Виборчого кодексу
Влада хоче знову внести зміни до Виборчого кодексу
Читайте также
на русском языке

Центрвиборчком та МВС вже почали підготовку до місцевих виборів, що відбудуться в Україні 25 жовтня. Разом з експертами правоохоронці та представники ЦВК спробували проаналізувати перші порушення та скоординувати спільну роботу.

Про зустріч правоохоронців, представників громадянської мережі "ОПОРА" та Офісу президента повідомили у пресслужбі МВС, передає RegioNews.

Зазначається, що зібрання відбулося за ініціативи очільника відомства Арсена Авакова та глави ЦВК Олега Діденка.

Керівниця громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська вважає, що одним з важливих пунктів внесення змін до виборчого кодексу – має стати скорочення терміну тривалості охорони поліцією приміщень для голосування. Наразі така охорона має забезпечуватися протягом 8 днів.

"У цьому немає жодного сенсу, адже фактично поліція охоронятиме пусті приміщення для голосування. Що зовсім невиправдано, з точки зору затрат ресурсів поліції, а, отже, держави", – переконана вона.

Також, за її словами, уточнення потребує стаття Виборчого кодексу в частині надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців. За її словами, зараз нести за це відповідальність може паспортний стіл, якщо надав Держреєстру неправдиву інформацію.

"Ми ж говоримо, що таку саму відповідальність має нести і сам виборець, якщо він надав про себе недостовірні відомості. Наприклад, вказав, що живе у Затоці, а насправді – в Ірпені, і передав свої персональні дані, щоб там за нього кинули бюлетень. Право голосу – конституційне, тому повинно захищатись від спроб незаконного втручання та зловживань", – додала Айвазовська.

При цьому, такі випадки, хоч і поодинокі, вже зафіксували в Одеській, Львівській, Житомирській та Харківській областях.

Своєю чергою, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що ці речі потребують відповідного реагування правоохоронців з метою превенції.

"Ми не повинні допустити, щоб порушення стали масовими чи могли повпливати на демократичне волевиявлення українців. МВС готове забезпечити правопорядок в частині виборчого законодавства за найвищими стандартами", – наголосив він.

Відповідні зміни до Виборчого кодексу запропонують на розгляд народних депутатів вже 25 серпня – під час засідання позачергової сесії Верховної Ради.

Нагадаємо, дещо раніше стало відомо, що на місцевих виборах електронного голосування не буде.

вибори поліція Аваков МВС правоохоронці
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Голова Черкаської ОДА Боднар вважає мера Бондаренка несамостійною політичною фігурою
18 серпня 2020, 17:00
На Прикарпатті голови ТВК витрачають на організацію виборів власні кошти
18 серпня 2020, 12:41
На ЦВК тиснули, щоб не проводити вибори до нових районів - Чернов
18 серпня 2020, 08:44
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Ставка на "зелене". Як Буткевич купує Житомирщину
Голова Черкаської ОДА: Я був налаштований "порвати" всю злочинність і корупцію в області за два дні
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »