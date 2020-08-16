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16 серпня 2020, 16:49 12

Група "Слуг народу" вимагає заборонити Лукашенкові в`їзд в Україну

16 серпня 2020, 16:49 12
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Нардепи назвали вибори в Білорусі сфальсифікованими і закликали Лукашенка не вдаватися до жорсткого придушення протестів
Нардепи назвали вибори в Білорусі сфальсифікованими і закликали Лукашенка не вдаватися до жорсткого придушення протестів
Фото: Україна 24
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Депутати президентської партії застерегли Олександра Лукашенка від звернення за допомогою до Росії, як це свого часу робив український президент-втікач Віктор Янукович.

Відповідну заяву оприлюднив нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

У зверненні нардепи вимагають від української влади призупинити усі форми політичного діалогу на вищому рівні з владою Білорусі.

Також вони закликають заборонити в'їзд, перебування і транзит територією України для Лукашенка, членів білоруського уряду (за деякими винятками), членів ЦВК, інших посадових осіб, причетних до фальсифікації результатів президентських виборів та кампанії масового порушення прав людини.

У заяві також пропонується погодити з міжнародними партнерами перенесення діяльності Тристоронньої контактної групи, усіх її органів, груп та підгруп з території Білорусі до іншої держави.

Крім того, депутати вимагають від Кабінету Міністрів не допустити експорт до Білорусі спецзасобів, які можна використовувати для придушення протестів.

Заяву наразі підписали 12 нардепів фракції "Слуга народу".

#уходи! Заява про події в Білорусі Ми, народні депутати України, члени парламентської фракції політичної партії "Слуга...

Опубліковано Богданом Яременком Неділя, 16 серпня 2020 р.

Нагадаємо, раніше через події у Білорусі нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що Україна має порушити питання щодо зміни майданчику для переговорів по Донбасу

вибори Україна заява Білорусь Слуга народа протести Олександр Лукашенко
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