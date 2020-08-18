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18 августа 2020, 20:48

"Слуга народа" Ясько инициирует рассмотрение в парламенте "Акта свободы Беларуси"

18 августа 2020, 20:48
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Народная избранница предлагает парламенту признать выборы в Беларуси сфальсифицированными, а Лукашенко – нелегитимным президентом
Народная избранница предлагает парламенту признать выборы в Беларуси сфальсифицированными, а Лукашенко – нелегитимным президентом
Фото: Facebook
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Депутат от фракции «Слуга народа», председатель украинской делегации в ПАСЕ Лиза Ясько обещает завтра зарегистрировать в Раде проект постановления под названием "Акт свободы Беларуси".

Об этом Лиза Ясько сообщила на своей странице в Facebook, пишет Regionews.

Основными положениями документа, который предлагает депутат, являются:

Президентские выборы в Беларуси признать несостоявшимися и сфальсифицированными.

Александр Лукашенко - нелегитимный президент и удерживает власть силой.

Сотрудники белорусских правоохранительных органов, отдававшие и выполнявшие преступные приказы, в результате чего пострадали люди, должны быть наказаны.

Украина поддерживает стремление белорусского народа к свободе и демократии.

Украина готова предоставить белорусскому народу гуманитарную помощь, готова принять беженцев, готова помочь им налоговыми льготами", - написала Ясько.

Депутат обещает зарегистрировать постановление в среду, 19 августа и настаивать на его скорейшем рассмотрении на ближайшей сессии парламента.

Постановление предусматривает, что на граждан Беларуси распространяется статус беженца. Кабмин будет обязан разработать порядок предоставления Беларуси гуманитарной помощи, упростить трудоустройство для белорусов, которые были вынуждены покинуть Родину из-за репрессий.

Я ініціюю Акт свободи Білорусі. Вважаю, що Верховна Рада України має висловити політичну позицію щодо подій у сусідній...

Опубліковано Lisa Yasko Вівторок, 18 серпня 2020 р.

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