Голова Черкаської ОДА Боднар вважає мера Бондаренка несамостійною політичною фігурою

На думку Романа Боднара всі заяви та дії Бондаренка пов’язані тільки з його політичними амбіціями

На думку Романа Боднара всі заяви та дії Бондаренка пов’язані тільки з його політичними амбіціями

Голова ОДА Роман Боднар розповів про свої стосунки з мером Черкас Анатолієм Бондаренком, підкресливши, що у них є «конфлікт між позиціями і баченням певної ситуації», проте особистісного конфлікту немає.

Про це очільник Черкащини Роман Боднар заявив у ексклюзивному інтерв`ю RegioNews.

Особисто між мною та Анатолієм Бондаренком конфлікту немає. Є конфлікт між нашими позиціями і баченням певної ситуації. Я взагалі не хочу, щоб люди ставали заручниками особистих конфліктів керівників. За ним стоїть велика кількість виборців, а за мною - велика відповідальність за область. Якщо ми будемо з’ясовувати один з одним стосунки, громадяни від цього точно не виграють", - охарактеризував Боднар свої стосунки з мером.

Голова ОДА також вважає, що демарш з відміною карантину у Черкасах – добре спланована акція.

Не треба забувати, що в команді Бондаренка працюють політтехнологи. Крім того, він має тісні стосунки з партією "Свобода". І я точно знаю, що на той момент він спілкувався з Юлією Тимошенко. Бондаренку чітко вказали, що треба зробити - і він це зробив. Хоча виконком міськради не мав повноважень приймати подібне рішення",- стверджує Боднар.

На уточнююче питання про те, чи вважає голова ОДА, що мер Черкас Анатолій Бондаренко - підконтрольна фігура, той відповів ствердно, а також висловився щодо балотування Бондаренка на другий строк:

Думаю, так. Я не бачу і його діях і заявах самостійного політичного польоту. Так, у нього є величезний політичний досвід та інтуїція. Але чи ті це риси, які очікує суспільство від політика? Виграє той кандидат, на якого заслуговує суспільство. Згідно Конституції, всі мають право балотуватися. З мого боку було б не правильно сказати, що Бондаренку не треба брати участь у цих виборах",- заявив Роман Боднар.

Повністю інтерв`ю з головою Черкаської ОДА Романом Боднаром читайте тут.

Досьє на Романа Боднара можна прочитати тут.