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17 серпня 2020, 19:58 1

"Слуга народу" Шевченко закликав білорусів пробачити Лукашенка

17 серпня 2020, 19:58 1
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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Євген Шевченко відзначився новою резонансною заявою про події в Білорусі.

Заклики простити Лукашенка містяться у новій публікації Шевченка на його сторінці в Facebook.

У ній нардеп, звертаючись до громадян Білорусі, просить їх пробачити Олександра Лукашенка за все погане, що він зробив.

Рідні мої брати Білоруси! Якщо ви не простите Батьку за його гріхи і злочини, ви потім ніколи не зможете пробачити себе за це, і не зможете повернути все назад. Мир у суспільстві й державі тримається на прощення і любові", - написав він.

У коментарях до допису нардепу іронічно порадили "краще мовчати", назвавши це найкращим виходом у його ситуації.

Родные мои братья Беларусы! Если вы не простите Батьку за его грехи и преступления, вы потом никогда не сможете...

Опубліковано Евгенієм Шевченком Понеділок, 17 серпня 2020 р.

Нагадаємо, вчора Група "Слуг народу" вимагала заборонити Лукашенкові в`їзд в Україну.

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Слуга народа нардеп Білорусь Олександр Лукашенко соцмережі заява
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