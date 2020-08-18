Поліція Донеччини не рекомендувала скасовувати вибори у деяких громадах області – ЗМІ

Саме на рекомендації поліції посилалася Донецька ВЦА, визначаючи території, на яких вибори провести неможливо

Саме на рекомендації поліції посилалася Донецька ВЦА, визначаючи території, на яких вибори провести неможливо

Фото з відкритих джерел

Про це пише RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.

Радіо Свобода цікавилося, чи надсилала поліція області обласній військово-цивільній адміністрації висновок про небезпеку проведення виборів у 10 громадах, як про це повідомили у Донецькій ВЦА, а відтак – у ЦВК України.

Підготовка відповіді на лист голови Донецької ВЦА відбувалася на основі інформації постанови ЦВК від 25 червня 2020 року №117 про утворення виборчих дільниць та, відповідно, розпорядженні Кабінету міністрів від 7.11.2014 №1085 (перелік окупованих територій – ред.). Особовий склад буде залучено до несення служби із забезпечення публічної безпеки і порядку на всій території Донецької області, крім населених пунктів, де відсутня можливість проведення виборів відповідно до розпорядження Кабінету міністрів (через окупацію – ред.)", – йдеться в листі-відповіді Головного управління Нацполіції у Донецькій області.

Звідси журналісти Радіо Свобода зробили висновок, що поліція Донецької області не рекомендувала ВЦА скасувати вибори у низці підконтрольних Україні територіальних громад.

Нагадаємо, 8 серпня 2020 року Центральна виборча комісія, враховуючи рекомендації силовиків прийняла рішення про скасування місцевих виборів на окремих територіях уздовж лінії зіткнення.

В якості основи для прийняття постанови комісія вказала надані головою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павлом Кириленком та головою Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергієм Гайдаєм висновки про неможливість підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.