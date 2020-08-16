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16 серпня 2020, 11:14 5

Мер Кременчука Віталій Малецький пішов на самоізоляцію

16 серпня 2020, 11:14 5
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Він контактував з особою, у якої підтвердили COVID-19
Він контактував з особою, у якої підтвердили COVID-19
Фото: Facebook
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Міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив, що контактував із людиною, в якої підтвердили коронавірус, тому наступні два тижні проведе в самоізоляції.

Про це сам Малецький повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Повідомляю, що відповідно до стандартів медичної допомоги при коронавірусній хворобі, я розпочинаю самоізоляцію як контактна особа з підтвердженим випадком COVID-19 та буду перебувати під медичним спостереженням. У вирішенні важливих питань життєдіяльності міста буду брати участь дистанційно, – розповів Малецький.

Доброго вечора, друзі! Оперативна інформація за 15 серпня 2020 року. Сьогодні в Кременчуці зареєстровано новий...

Опубліковано Віталій Малецький Субота, 15 серпня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні,16 серпня В Україні зафіксували ще 1637 випадків коронавірусної хвороби

Полтавська область Кременчук мер Малецький Віталій самоізоляція коронавірус
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