Мер Кременчука Віталій Малецький пішов на самоізоляцію

Він контактував з особою, у якої підтвердили COVID-19

Він контактував з особою, у якої підтвердили COVID-19

Фото: Facebook

Міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив, що контактував із людиною, в якої підтвердили коронавірус, тому наступні два тижні проведе в самоізоляції.

Про це сам Малецький повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews. Повідомляю, що відповідно до стандартів медичної допомоги при коронавірусній хворобі, я розпочинаю самоізоляцію як контактна особа з підтвердженим випадком COVID-19 та буду перебувати під медичним спостереженням. У вирішенні важливих питань життєдіяльності міста буду брати участь дистанційно, – розповів Малецький. Доброго вечора, друзі! Оперативна інформація за 15 серпня 2020 року. Сьогодні в Кременчуці зареєстровано новий... Опубліковано Віталій Малецький Субота, 15 серпня 2020 р. Нагадаємо, сьогодні,16 серпня В Україні зафіксували ще 1637 випадків коронавірусної хвороби

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