Виші самостійно обиратимуть формат навчання студентів з 1 вересня - Кабмін
Уряд дозволив університетам самостійно обирати формат навчання для студентів з 1 вересня.
Про це заявили у Кабінеті міністрів України, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.
За рішенням уряду, у зеленій, жовтій та помаранчевих карантинних зонах учні та студенти зможуть вільно відвідувати заняття у школах та закладах вищої освіти. При цьому вищі навчальні заклади мають право самостійно визначати, як проводити навчання для студентів.
Крім того, прем'єрміністр Денис Шмигаль наголосив, що почати заняття в університетах для різних курсів бажано в різні дати:
- для першокурсників – з 7 до 15 вересня;
- для студентів старших курсів – з 1 вересня;
- для магістрів – з 11 до 15 вересня.
Окрім того, МОЗ спільно з МОН підготували рекомендації щодо організації освітнього процесу у новому навчальному році. Вимоги, зокрема, стосуються і студентів та працівників гуртожитків всіх типів. Так, студенти повинні перебувати в гуртожитку поза кімнатами у масках.
Нагадаємо, раніше у Кабміні розповіли про організацію навчального процесу з 1 вересня.