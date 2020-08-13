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13 серпня 2020, 20:27

Виші самостійно обиратимуть формат навчання студентів з 1 вересня - Кабмін

13 серпня 2020, 20:27
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Фото: Вчасно
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Уряд дозволив університетам самостійно обирати формат навчання для студентів з 1 вересня.

Про це заявили у Кабінеті міністрів України, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

За рішенням уряду, у зеленій, жовтій та помаранчевих карантинних зонах учні та студенти зможуть вільно відвідувати заняття у школах та закладах вищої освіти. При цьому вищі навчальні заклади мають право самостійно визначати, як проводити навчання для студентів.

Крім того, прем'єрміністр Денис Шмигаль наголосив, що почати заняття в університетах для різних курсів бажано в різні дати:

  • для першокурсників – з 7 до 15 вересня;
  • для студентів старших курсів – з 1 вересня;
  • для магістрів – з 11 до 15 вересня.

Окрім того, МОЗ спільно з МОН підготували рекомендації щодо організації освітнього процесу у новому навчальному році. Вимоги, зокрема, стосуються і студентів та працівників гуртожитків всіх типів. Так, студенти повинні перебувати в гуртожитку поза кімнатами у масках.

Нагадаємо, раніше у Кабміні розповіли про організацію навчального процесу з 1 вересня.

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