У Кабміні сказали, коли презентують нового керівника "Укрзалізниці"

Конкурс стартував ще у лютому

Конкурс стартував ще у лютому

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Уряд під час наступного засідання, 19 серпня, має намір розглянути кандидатуру на посаду керівника АТ "Укрзалізниця".

Про це розповів сьогодні на брифінгу в Харкові міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо отримати сьогодні направлення від наглядової ради" Укрзалізниці" з рекомендацією щодо переможця відбору і на наступному засіданні уряду в середу, сподіваюся, вже зможемо розглянути. І буде новий керівник", — сказав міністр.

Нагадаємо, у лютому 2020 року наглядова рада "Укрзалізниці" ухвалила рішення офіційно розпочати процес конкурсного відбору на позицію голови правління компанії.