У Кабміні сказали, коли презентують нового керівника "Укрзалізниці"
Конкурс стартував ще у лютому
Конкурс стартував ще у лютому
Уряд під час наступного засідання, 19 серпня, має намір розглянути кандидатуру на посаду керівника АТ "Укрзалізниця".
Про це розповів сьогодні на брифінгу в Харкові міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми маємо отримати сьогодні направлення від наглядової ради" Укрзалізниці" з рекомендацією щодо переможця відбору і на наступному засіданні уряду в середу, сподіваюся, вже зможемо розглянути. І буде новий керівник", — сказав міністр.
Нагадаємо, у лютому 2020 року наглядова рада "Укрзалізниці" ухвалила рішення офіційно розпочати процес конкурсного відбору на позицію голови правління компанії.
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