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13 серпня 2020, 10:02 6

У Кабміні розповіли про організацію навчального процесу з 1 вересня

13 серпня 2020, 10:02 6
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Пересуватися всередині шкіл можна буде тільки в масках або респіраторах
Пересуватися всередині шкіл можна буде тільки в масках або респіраторах
Фото: з відкритих джерел
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Проведення занять в школах і вузах буде можливо лише в перших трьох зонах карантину - зеленій, жовтій та помаранчевій. У населених пунктах та районах, які потрапили в червону зону освітні заклади будуть закриті на карантин, а навчання переведено в дистанційний режим.

Як передає RegioNews, про це йдеться у матеріалі "РБК-Украина".

Так, входити в школу чи університет, а також пересуватися всередині них можна буде тільки у масках або респіраторах.

Маски для персоналу повинні бути в такій кількості, щоб їх можна було змінювати кожні три години. Вчителям і іншим співробітникам установи будуть на вході вимірювати температуру, якщо буде вище 37,2 - на роботу не допустять.

Крім цього, Кабмін радить заборонити батькам і всім стороннім заходити всередину навчальних приміщень. Як виняток дозволяють супроводжувати дітей з інвалідністю.

Уряд також рекомендує, щоб діти по мінімуму переходили з кабінету в кабінет, а під час перерв клас необхідно провітрювати.

Щоб учні якомога менше перетиналися між собою, на підлозі коридорів потрібно позначити розмітку двостороннього руху. Частину уроків по можливості потрібно проводити на відкритому повітрі.

Безпосередньо перед заняттями педагоги повинні опитати учнів про їх самопочуття.

Їдальні та буфети будуть працювати в особливому режимі, без "шведських столів" і самообслуговування. Відстані між столами повинно бути не менше півтора метра, допустиме розсадження - по чотири людини.

Раніше повідомлялося, що незважаючи на рішення уряду щодо карантину в Україні та поділу регіонів на зони, Івано-Франківськ відкриє школи 1 вересня.

коронавірус карантин школа діти навчання
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