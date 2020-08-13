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13 августа 2020, 20:27 3

Вузы самостоятельно будут выбирать формат обучения студентов с 1 сентября - Кабмин

13 августа 2020, 20:27 3
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Фото: Вовремя
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Правительство разрешило университетам самостоятельно выбирать формат обучения для студентов с 1 сентября.

Об этом заявили в Кабинете министров Украины, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По решению правительства, в зеленой, желтой и оранжевых карантинных зонах ученики и студенты смогут посещать занятия в школах и учреждениях высшего образования. При этом высшие учебные заведения имеют право самостоятельно определять, как проводить обучение для студентов.

Кроме того, премьер Денис Шмыгаль отметил, что начать занятия в университетах для разных курсов желательно в разные даты:

  • для первокурсников – с 7 до 15 сентября;
  • для студентов старших курсов – с 1 сентября;
  • для магистров – с 11 до 15 сентября.

Кроме того, Минздрав совместно с МОН подготовили рекомендации по организации образовательного процесса в новом учебном году. Требования, в частности, касаются и студентов и работников общежитий всех типов. Так, студенты должны находиться в общежитии вне комнатами в масках.

Напомним, ранее в Кабмине рассказали об организации учебного процесса с 1 сентября.

Кабмин Денис Шмыгаль студент обучение общежитие университет вуз
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