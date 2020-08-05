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Держава не виділятиме гроші на пам'ятник космонавту Каденюку - Офіс президента
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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
05 серпня 2020, 19:47 5

Держава не виділятиме гроші на пам'ятник космонавту Каденюку - Офіс президента

05 серпня 2020, 19:47 5
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За словами Володимира Зеленського влада використовує для цього особисті кошти
За словами Володимира Зеленського влада використовує для цього особисті кошти
Фото: Олексій Мочанов
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В Офісі президента повідомили, що кошти для створення пам'ятника першому космонавтові України Леоніду Каденюку збиратимуть через благодійний фонд, який створила родина космонавта.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента, пише Regionews.

За словами Зеленського, то, що через два роки після смерті астронавта на його могилі досі немає облаштованого пам'ятника - неприпустимо.

Ми не можемо і не будемо чекати ще два, три або чотири роки, щоб на могилі Героя України нарешті з'явився пам'ятник. Ми зробимо це за особисті кошти", - сказав Зеленський.

У пресслужбі Офісу президента відзначають, що сам Зеленський, працівники Офісу президента і уряду зроблять внески в благодійний фонд.

Відкриття пам'ятника заплановано на 19 листопада - дату, коли Леонід Каденюк здійснив політ на шатлі "Колумбія".

Нагадаємо, 28 січня 2020 року, в день народження Леоніда Каденюка, президент доручив уряду вирішити питання фінансування. Але тому, що законодавчий механізм є складним і забюрократизованим, процес створення пам'ятника може затягнутися на кілька років.

Варто зазначити, що проект монумента існує давно - сім'я Каденюка розробила самостійно. Крім того, сім'я космонавта розпочала збір коштів на встановлення пам'ятника через власну громадську організацію і благодійний фонд.

Президент Володимир Зеленський долучиться до створення пам’ятника першому космонавту незалежної України, Герою України...

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 5 серпня 2020 р.

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