Держава не виділятиме гроші на пам'ятник космонавту Каденюку - Офіс президента
В Офісі президента повідомили, що кошти для створення пам'ятника першому космонавтові України Леоніду Каденюку збиратимуть через благодійний фонд, який створила родина космонавта.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента, пише Regionews.
За словами Зеленського, то, що через два роки після смерті астронавта на його могилі досі немає облаштованого пам'ятника - неприпустимо.
Ми не можемо і не будемо чекати ще два, три або чотири роки, щоб на могилі Героя України нарешті з'явився пам'ятник. Ми зробимо це за особисті кошти", - сказав Зеленський.
У пресслужбі Офісу президента відзначають, що сам Зеленський, працівники Офісу президента і уряду зроблять внески в благодійний фонд.
Відкриття пам'ятника заплановано на 19 листопада - дату, коли Леонід Каденюк здійснив політ на шатлі "Колумбія".
Нагадаємо, 28 січня 2020 року, в день народження Леоніда Каденюка, президент доручив уряду вирішити питання фінансування. Але тому, що законодавчий механізм є складним і забюрократизованим, процес створення пам'ятника може затягнутися на кілька років.
Варто зазначити, що проект монумента існує давно - сім'я Каденюка розробила самостійно. Крім того, сім'я космонавта розпочала збір коштів на встановлення пам'ятника через власну громадську організацію і благодійний фонд.
Президент Володимир Зеленський долучиться до створення пам’ятника першому космонавту незалежної України, Герою України...Опубліковано Офіс Президента України Середа, 5 серпня 2020 р.
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