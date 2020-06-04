Держава-космос: обіцяний пам'ятник Леоніду Каденюку досі не поставили

Невиконані обіцянки списали на епідемію коронавірусу

Фото: Олексій Мочанов

Невиконані обіцянки списали на епідемію коронавірусу

За два роки в державі так і не змогли увічнити пам'ять першого, і поки що єдиного, космонавта незалежної України

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Олексій Мочанов, пише RegioNews.

Олексій Мочанов опублікував фото недоглянутої могили Леоніда Каденюка на Байковому кладовищі у Києві, на якій обіцяли поставити пам'ятник і відкрити його до Дня космонавтики 12 квітня.

Ілон Маск? Космос? Ура-ура!! ??? ... На фото могила українського космонавта Каденюка. Сьогодні. Свіжак. "Коли космічні кораблі борознять простори", в прямому і переносному сенсі. Леонід Костянтинович покинув грішну землю вдруге і остаточно 31 січня 2018 року. 2,5 роки тому. Пам'ять налице. Пам'ятник - теж. Точніше - його відсутність. Я не знаю, з якої причини його немає у Космонавта Каденюка. І не особливо хочу знати-розуміти. Я напевно впевнений, що так не повинно бути. Неправильно", - написав Мочанов.

В коментарях до посту написали, що всьому виною – коронавірус, через який пам'ятник і не поставили в обіцяні строки, але зобов'язуються все виправити до Дня незалежності 24 серпня.

Чого тільки не начитався і не наслухався після вчорашнього поста з Байкового кладовища... І про ситуацію, і про себе. Я... Опубліковано Alex Mochanov Середа, 3 червня 2020 р.



Довідка:



Леонід Каденюк - льотчик-випробувач 1-го класу, космонавт, генерал-майор авіації, перший і єдиний астронавт незалежної України.

Народився 28 січня 1951 року в селі Клішківці Хотинського району Чернівецької області. З 19 листопада по 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському космічному кораблі багаторазового використання "Колумбія" місії STS-87 як фахівець з корисного навантаження.



Під час польоту Каденюка вперше в космосі побували тризуб, український прапор та пролунав гімн незалежної України.

Каденюк брав участь у розробці та випробуванні авіаційно-космічних систем, їх ескізному і макетному проектуванні, а також у льотних випробуваннях систем.



Літав більш ніж на 50 типах та модифікаціях літаків різного призначення, в основному - винищувачів, а також на американському тренувальному літаку Northrop T-38.



Каденюк помер на 68-му році життя від серцевого нападу 31 січня 2018. Він похований на Байковому кладовищі в Києві.

Ім'ям Каденюка названо аеропорт у Чернівцях, який практично не працює, а також школа, в якій навчався космонавт.

У рідному селі Клишковцах Хотинського району Чернівецької області пам'ятник Леоніду Каденюку поставили за гроші небайдужих місцевих жителів.