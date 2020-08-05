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Государство не будет выделять деньги на памятник космонавту Каденюку – Офис президента
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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
05 августа 2020, 19:47 7

Государство не будет выделять деньги на памятник космонавту Каденюку – Офис президента

05 августа 2020, 19:47 7
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Фото: Алексей Мочанов
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В Офисе президента сообщили, что средства для создания памятника первому космонавту Украины Леониду Каденюку будут собирать через благотворительный фонд, который создала семья космонавта.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, пишет Regionews.

По словам Зеленского, то, что спустя два года после смерти астронавта на его могиле до сих пор нет обустроенного памятника – недопустимо.

Мы не можем и не будем ждать еще два, три или четыре года, чтобы на могиле Героя Украины наконец появился памятник. Мы сделаем это за личные средства”, – сказал Зеленский.

В пресс-службе Офиса президента отмечают, что сам Зеленский, работники Офиса президента и правительства сделают взносы в благотворительный фонд.
Открытие памятника запланировано на 19 ноября – дату, когда Леонид Каденюк совершил полет на шаттле "Колумбия”.

Напомним, 28 января 2020, в день рождения Леонида Каденюка, президент поручил правительству решить вопрос финансирования. Но потому, что законодательный механизм является сложным и забюрократизированным, процесс создания памятника может затянуться на несколько лет.

Стоит отметить, что проект монумента существует давно – семья Каденюка разработала самостоятельно. Кроме того, семья космонавта начала сбор средств на установку памятника через собственную общественную организацию и благотворительный фонд.

Президент Володимир Зеленський долучиться до створення пам’ятника першому космонавту незалежної України, Герою України...

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 5 серпня 2020 р.

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