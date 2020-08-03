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03 серпня 2020, 15:57 2

За фактом захоплення відділення банку в Києві відкрили кримінальну справу

03 серпня 2020, 15:57 2
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Поліція кваліфікувала захоплення банку як тероризм
Поліція кваліфікувала захоплення банку як тероризм
Фото: Нацполіція
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Прокуратура міста Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, яке було розпочатому за фактом терористичного акту у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

Наразі громадянина Узбекистану, який погрожував вибухом, затримано. Тривають першочергові слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим Головного управління СБУ в місті Києві та Київській області.

Нагадаємо, 3 серпня у центрі Києва невідомий погрожує підірвати приміщення банку. Працівники поліції ведуть перемовини із терористом.

Пізніше з'явилось фото та інформація про особу терориста, ним виявився громадянин Узбекистану. Керівництво операції повністю взяло на себе СБУ, введено в дію план ”Бумеранг”.

За даними ЗМІ, "київський терорист" вимагає 40 тисяч гривень. Силовики провели спецоперацію із знешкодження зловмисника і затримали "київського терориста".

Офіс генпрокурора Київ кримінальна справа поліція Кримінальна відповідальність терорист
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