В Україні створили вже понад 40 тисяч електронних кабінетів вступників
В Україні стартувала вступна кампанія
В Україні стартувала вступна кампанія
За перший день вступної кампанії в Україні абітурієнти створили і активували понад 40 тисяч електронних кабінетів.
Про це у Facebook повідомляє державне підприємство "Інфоресурс", пише RegioNews.
За даними ДП "Інфоресурс" з початку реєстрації створено електронних кабінетів для вступу з сертифікатом ЗНО - 40 170, яких активовано 40 125.
Для вступу в магістратуру абітурієнти створили 8811 кабінетів, з яких 8806 активовано.
Нагадаємо, вступна кампанія в Україні розпочалася 1 серпня. Електронні заяви до ВНЗ можна буде подавати до 22 серпня.
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