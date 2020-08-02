В Україні створили вже понад 40 тисяч електронних кабінетів вступників

В Україні стартувала вступна кампанія

В Україні стартувала вступна кампанія

Фото: Главком

За перший день вступної кампанії в Україні абітурієнти створили і активували понад 40 тисяч електронних кабінетів.

Про це у Facebook повідомляє державне підприємство "Інфоресурс", пише RegioNews.

За даними ДП "Інфоресурс" з початку реєстрації створено електронних кабінетів для вступу з сертифікатом ЗНО - 40 170, яких активовано 40 125.

Для вступу в магістратуру абітурієнти створили 8811 кабінетів, з яких 8806 активовано.

Нагадаємо, вступна кампанія в Україні розпочалася 1 серпня. Електронні заяви до ВНЗ можна буде подавати до 22 серпня.