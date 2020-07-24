18:39  24 липня
СБУ посилила заходи безпеки у Києві
18:49  24 липня
ЦВК спростила правила визначення виборчої адреси громадян
18:03  24 липня
В зоні ООС бойовики тричі стріляли із важкого озброєння
UA | RU
UA | RU
24 липня 2020, 19:41 4

Майже 23 тисячі школярів не здали ЗНО з української мови

24 липня 2020, 19:41 4
Читайте также на русском языке
Вони не зможуть вступити до вишу в Україні в цьому році
Вони не зможуть вступити до вишу в Україні в цьому році
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Близько 23 тисяч випускників шкіл не здали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури, а ще стільки ж - з історії, навіть на мінімальний прохідний бал.

Про це зазначається в даних Українського центру оцінювання якості освіти, пише RegioNews.

Щоб здати український і літературу, необхідно було набрати 22 бали з 104 можливих. Це не вдалося зробити 8,32% з 275 тисяч учасників – близько 23 тисяч людей.

При цьому всі, хто не здав українську, не мають права вступити до вузу в Україні в цьому році. Цей екзамен є обов'язковим для всіх освітніх програм.

У ЗНО з історії взяли участь понад 178 тисяч колишніх школярів. Не змогли набрати пороговий бал (25 з 94) 13,19% учасників тестування – теж близько 23 тисяч.

Нагадаємо,сьогодні стартувала додаткова сесія ЗНО. Вона триватиме до 14 серпня.

українська мова ЗНО абітурієнт виш результат
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Закон Бужанського не будуть розглядати в сесійній залі - Сергій Бабак
24 липня 2020, 15:07
Сьогодні стартує додаткова сесія ЗНО
24 липня 2020, 10:06
Стали відомі дати проведення додаткового ЗНО
20 липня 2020, 17:31
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Всі відео »
"Свобода" та сміття, або За що хотіли вбити заступника черкаського мера
Члени громадських рад та кандидати в депутати: хто контролює автовокзали Чернігівщини
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Всі блоги »