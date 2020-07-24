Майже 23 тисячі школярів не здали ЗНО з української мови

Вони не зможуть вступити до вишу в Україні в цьому році

Вони не зможуть вступити до вишу в Україні в цьому році

Фото з відкритих джерел

Близько 23 тисяч випускників шкіл не здали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури, а ще стільки ж - з історії, навіть на мінімальний прохідний бал.

Про це зазначається в даних Українського центру оцінювання якості освіти, пише RegioNews. Щоб здати український і літературу, необхідно було набрати 22 бали з 104 можливих. Це не вдалося зробити 8,32% з 275 тисяч учасників – близько 23 тисяч людей. При цьому всі, хто не здав українську, не мають права вступити до вузу в Україні в цьому році. Цей екзамен є обов'язковим для всіх освітніх програм. У ЗНО з історії взяли участь понад 178 тисяч колишніх школярів. Не змогли набрати пороговий бал (25 з 94) 13,19% учасників тестування – теж близько 23 тисяч. Нагадаємо,сьогодні стартувала додаткова сесія ЗНО. Вона триватиме до 14 серпня.

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