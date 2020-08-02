В Украине создали уже более 40 тысяч электронных кабинетов поступающих
В Украине стартовала вступительная кампания
В Украине стартовала вступительная кампания
За первый день вступительной кампании в Украине абитуриенты создали и активировали более 40 тысяч электронных кабинетов.
Об этом в Facebook сообщает государственное предприятие "Инфоресурс", пишет RegioNews.
По данным ГП "Инфоресурс" с начала регистрации создано электронных кабинетов для поступления с сертификатом ВНО - 40 170, из которых активировано - 40 125.
Для поступления в магистратуру абитуриенты создали 8811 кабинетов, из которых 8806 активировано.
Напомним, вступительная кампания в Украине началась 1 августа. Электронные заявления в ВУЗ можно будет подавать до 22 августа.
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