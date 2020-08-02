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02 августа 2020, 12:32 4

В Украине создали уже более 40 тысяч электронных кабинетов поступающих

02 августа 2020, 12:32 4
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В Украине стартовала вступительная кампания
В Украине стартовала вступительная кампания
Фото: Главком
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За первый день вступительной кампании в Украине абитуриенты создали и активировали более 40 тысяч электронных кабинетов.

Об этом в Facebook сообщает государственное предприятие "Инфоресурс", пишет RegioNews.

По данным ГП "Инфоресурс" с начала регистрации создано электронных кабинетов для поступления с сертификатом ВНО - 40 170, из которых активировано - 40 125.

Для поступления в магистратуру абитуриенты создали 8811 кабинетов, из которых 8806 активировано.

Напомним, вступительная кампания в Украине началась 1 августа. Электронные заявления в ВУЗ можно будет подавать до 22 августа.

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