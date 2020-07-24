Сьогодні стартує додаткова сесія ЗНО
Сьогодні, 24 липня, стартує додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).Також починається реєстрація на вступні екзамени та творчі конкурси у вузи.
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає RegioNews.
24 липня - додаткова сесія ЗНО по фізиці", - йдеться в повідомленні.
Вхід учасників у пункти проведення ЗНО буде дозволений тільки за наявності наступних документів:
- оригіналу сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, паспорта або іншого документа, серія (за наявності) та номер якого зазначені в сертифікаті;
- запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники повинні самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.
У разі неможливості пред'явлення оригіналу сертифіката, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті, або за умови надання копій цих документів або електронної версії ID-карти в мобільному додатку "Дія" учасник/учасники не будуть допущені в пункт проведення ЗНО.
Тести додаткової сесії ЗНО-2020 пройдуть у наступні дні:
- 24 липня - ЗНО з фізики
- 8 липня - ЗНО з математики
- 29 липня - ЗНО з іспанської мови
- 30 липня - ЗНО з французької мови
- 31 липня - ЗНО з німецької мови
- 3 серпня - ЗНО з англійської мови
- 4 серпня - тестування з української мови та літератури
- 5 серпня - тестування з біології
- 6 серпня - тестування з історії України
- 7 серпня - тестування з географії
- 10 серпня - тестування з хімії.
Нагадаємо, стали відомі перші результати ЗНО: математику не здали 13% абітурієнтів, фізику – 8%.