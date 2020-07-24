Сьогодні стартує додаткова сесія ЗНО

Додаткова сесія відбудеться з 24 липня по 10 серпня, а результати будуть відомі до 14 серпня

Додаткова сесія відбудеться з 24 липня по 10 серпня, а результати будуть відомі до 14 серпня

pixabay.com

Сьогодні, 24 липня, стартує додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).Також починається реєстрація на вступні екзамени та творчі конкурси у вузи.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає RegioNews. 24 липня - додаткова сесія ЗНО по фізиці", - йдеться в повідомленні. Вхід учасників у пункти проведення ЗНО буде дозволений тільки за наявності наступних документів: оригіналу сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, паспорта або іншого документа, серія (за наявності) та номер якого зазначені в сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники повинні самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки. У разі неможливості пред'явлення оригіналу сертифіката, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті, або за умови надання копій цих документів або електронної версії ID-карти в мобільному додатку "Дія" учасник/учасники не будуть допущені в пункт проведення ЗНО. Тести додаткової сесії ЗНО-2020 пройдуть у наступні дні: 24 липня - ЗНО з фізики

8 липня - ЗНО з математики

29 липня - ЗНО з іспанської мови

30 липня - ЗНО з французької мови

31 липня - ЗНО з німецької мови

3 серпня - ЗНО з англійської мови

4 серпня - тестування з української мови та літератури

5 серпня - тестування з біології

6 серпня - тестування з історії України

7 серпня - тестування з географії

10 серпня - тестування з хімії. Нагадаємо, стали відомі перші результати ЗНО: математику не здали 13% абітурієнтів, фізику – 8%.

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