09:46  24 липня
Коронавірус в Україні: медики фіксують різке зростання кількості нових випадків хвороби
09:26  24 липня
Під Києвом на очах у дитини розстріляли бізнесмена
08:19  24 липня
Доба на Донбасі: бойовики 8 раз обстріляли українських військових
UA | RU
UA | RU
24 липня 2020, 10:06 4

Сьогодні стартує додаткова сесія ЗНО

24 липня 2020, 10:06 4
Читайте также на русском языке
Додаткова сесія відбудеться з 24 липня по 10 серпня, а результати будуть відомі до 14 серпня
Додаткова сесія відбудеться з 24 липня по 10 серпня, а результати будуть відомі до 14 серпня
pixabay.com
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 24 липня, стартує додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).Також починається реєстрація на вступні екзамени та творчі конкурси у вузи.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає RegioNews.

24 липня - додаткова сесія ЗНО по фізиці", - йдеться в повідомленні.

Вхід учасників у пункти проведення ЗНО буде дозволений тільки за наявності наступних документів:

  • оригіналу сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, паспорта або іншого документа, серія (за наявності) та номер якого зазначені в сертифікаті;
  • запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники повинні самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

У разі неможливості пред'явлення оригіналу сертифіката, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті, або за умови надання копій цих документів або електронної версії ID-карти в мобільному додатку "Дія" учасник/учасники не будуть допущені в пункт проведення ЗНО.

Тести додаткової сесії ЗНО-2020 пройдуть у наступні дні:

  • 24 липня - ЗНО з фізики
  • 8 липня - ЗНО з математики
  • 29 липня - ЗНО з іспанської мови
  • 30 липня - ЗНО з французької мови
  • 31 липня - ЗНО з німецької мови
  • 3 серпня - ЗНО з англійської мови
  • 4 серпня - тестування з української мови та літератури
  • 5 серпня - тестування з біології
  • 6 серпня - тестування з історії України
  • 7 серпня - тестування з географії
  • 10 серпня - тестування з хімії.

Нагадаємо, стали відомі перші результати ЗНО: математику не здали 13% абітурієнтів, фізику – 8%.

ЗНО студент абітурієнт виш школа
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Всі відео »
Члени громадських рад та кандидати в депутати: хто контролює автовокзали Чернігівщини
Місцеві вибори на Херсонщині: динозаври та акваріумні рибки
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Всі блоги »