18:32  31 липня
В Офісі президента заперечили, що кортеж глави держави систематично порушує ПДР
14:27  31 липня
ДБР закрило ще одну справу проти Порошенка
17:37  31 липня
Зведення ООС: від початку доби окупанти двічі порушили перемир`я
UA | RU
UA | RU
31 липня 2020, 18:16 1

На Одещині блокували масштабну контрабанду цигарок в Україну

31 липня 2020, 18:16 1
Читайте также на русском языке
Контрабандні цигарки відомих іноземних брендів постачали в різні регіони на понад 15 млн грн на місяць
Контрабандні цигарки відомих іноземних брендів постачали в різні регіони на понад 15 млн грн на місяць
Читайте также
на русском языке

В Одеській області Служба безпеки України блокувала контрабанду цигарок в Україну на десятки мільйонів гривень

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

Фігуранти нелегально перевозили імпортні тютюнові вироби із однієї з сусідніх країн. Товар зберігали у складських приміщеннях в Овідіопольському районі і продавали його на ринках Одеси.

Також ділки переправляли цигарки своїм спільникам до західних регіонів України для нелегального збуту за кордон.

Під час обшуків на підпільних складах правоохоронці виявили понад 125 тисяч пачок сигарет без марок акцизного збору на суму майже 3 млн грн. Частину контрабандної продукції вилучено з двох мікроавтобусів, які знаходились на території приміщень.

У межах раніше відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, днями в Україні блокували масштабну контрабанду ліків.

Одеса сигарети контрабанда СБУ кримінальна справа
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Києві затримали організатора міжрегіонального угруповання торгівців зброєю
31 липня 2020, 17:49
Херсонські чиновники прокоментували ситуацію з неякісними тестами на COVID-19
31 липня 2020, 17:17
Ексмера Слов'янська Нелю Штепу підозрюють у вбивстві офіцера СБУ
31 липня 2020, 17:09
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
31 липня 2020
День полтавського бабака
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
Всі відео »
Київ: кому належать автовокзали столиці
Місцеві вибори всупереч сценарію: як партія Зеленського переграє саму себе
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »