На Одещині блокували масштабну контрабанду цигарок в Україну

Контрабандні цигарки відомих іноземних брендів постачали в різні регіони на понад 15 млн грн на місяць

Контрабандні цигарки відомих іноземних брендів постачали в різні регіони на понад 15 млн грн на місяць

В Одеській області Служба безпеки України блокувала контрабанду цигарок в Україну на десятки мільйонів гривень

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

Фігуранти нелегально перевозили імпортні тютюнові вироби із однієї з сусідніх країн. Товар зберігали у складських приміщеннях в Овідіопольському районі і продавали його на ринках Одеси.

Також ділки переправляли цигарки своїм спільникам до західних регіонів України для нелегального збуту за кордон.

Під час обшуків на підпільних складах правоохоронці виявили понад 125 тисяч пачок сигарет без марок акцизного збору на суму майже 3 млн грн. Частину контрабандної продукції вилучено з двох мікроавтобусів, які знаходились на території приміщень.

У межах раніше відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, днями в Україні блокували масштабну контрабанду ліків.