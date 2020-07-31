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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
31 липня 2020, 14:49 5

В Одеській області анонсували масштабні антитерористичні навчання

31 липня 2020, 14:49 5
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Громадян попереджають про можливу заборону на пересування людей та транспорту
Громадян попереджають про можливу заборону на пересування людей та транспорту
Фото: СБУ
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В Одеській області з 3 по 7 серпня відбудуться планові тактико-спеціальні антитерористичні навчання, які проведе Служби безпеки України.

Про це повідомляє управління СБУ в Одеській області, передає RegioNews.

Тренування відбудуться на території півдня Одеської області (н.п. Сергіївка, Шабо, Прибережне, Біленьке та прилеглі території) в умовах максимально наближених до реальних з використанням спеціальної техніки та озброєння”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в навчаннях візьмуть участь підрозділи СБУ, Збройних Сил, Національної гвардії, Нацполіції, Державної прикордонної служби та ДСНС.

Служба безпеки України закликає мешканців, які проживають у районі проведення навчань, зберігати спокій у зв’язку із зосередженням у населених пунктах спецназівців і військових”, - повідомляють силовики.

У відомстві додали, що під час навчань можливе тимчасове запровадження особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона пересування людей та руху транспортних засобів, а також перевірка документів та огляд автомобілів.

Нагадаємо, у Кривому Розі затримали грабіжників ювелірного магазину на Закарпатті, їм загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Одеса СБУ учения терористи
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