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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
29 липня 2020, 17:26 2

В ЦВК посилили карантинні заходи через хворого коронавірусом працівника

29 липня 2020, 17:26 2
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Громадян просять без нагальної потреби не заходити в будівлю
Громадян просять без нагальної потреби не заходити в будівлю
Фото: flickr
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У одного із працівників Центральної виборчої комісії підтвердили захворювання коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляється у Facebook ЦВК, передає RegioNews.

У зв’язку з цим в будівлі були посилені карантинні заходи.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з виявленням у Центральній виборчій комісії випадку захворювання на коронавірусну хворобу, ми знову посилили карантинні заходи. Просимо громадян без нагальної потреби не заходити в адмінбудівлю ЦВК, а в разі відвідування – обов'язково одягати маски і рукавички, дотримуватися дистанції і не допускати скупчення людей”, - йдеться в повідомленні.

В ЦВК додали, що така ситуація склалася під час активної підготовки до місцевих виборів, тому головне завдання виборчої комісії полягає у створенні безпечних умов роботи працівників та відвідувачів.

Також голова Комісії Олег Діденко підписав розпорядження "Про забезпечення приймання Центральною виборчою комісією подань щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій".

Нагадаємо, ЦВК вважає, що місцеві вибори пройдуть у складних умовах через те, що вони будуть проводитись за новим виборчим законодавством.

коронавірус вибори карантин COVID-19 ЦВК
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