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ПЛР-тести робитимуть в аеропортах Києва та Львова – Криклій
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
11 липня 2020, 17:33 1

ПЛР-тести робитимуть в аеропортах Києва та Львова – Криклій

11 липня 2020, 17:33 1
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Пасажири із негативним результатом зможуть не проходити двотижневу самоізоляцію
Фото: flickr
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Міністерство інфраструктури працює над пришвидшенням процесу встановлення лабораторій в аеропортах Києва та Львова.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час наради в Офісі президента, передає RegioNews.

Таким чином, усі прибулі пасажири зможуть робити там ПЛР-тести, і у випадку негативного результату не будуть проходити самоізоляцію.

Міністр додав, що для уникнення скупчень людей біля лабораторій ведуться перемовини із Міністерством цифрової трансформації щодо можливості прив’язати видачу результатів до додатку "Дій вдома".

Це дасть змогу зменшити час самоізоляції здорових пасажирів, які прибули до України”, - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 11 липня в Україні захворювання коронавірусом підтверджено у 819 осіб.

коронавірус Київ Львів аеропорт тести
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