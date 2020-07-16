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16 липня 2020, 14:47 4

В аеропорту "Львів" запрацювала лабораторія для тестування на COVID-19

16 липня 2020, 14:47 4
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Уже 23 пасажири зробили ПЛР-тести після прильоту додому з Лондона
Уже 23 пасажири зробили ПЛР-тести після прильоту додому з Лондона
Фото: аеропорт "Львів"
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Сьогодні, 16 липня, у міжнародному аеропорту "Львів" розпочато ПЛР- тестування для дострокового припинення самоізоляції осіб, що перетнули державний кордон.

Про це інформує пресслужба аеропорту "Львів" імені Данила Галицького, пише RegioNews.

Сьогодні, 16 липня, 23 пасажири, які прилетіли з Лондона до Львова виявили бажання зробити ПЛР тести в аеропорту. Медична процедура разом з оформленням триває 15 хвилин",- йдеться в повідомленні.

Поки що оплатити тест можна тільки через Інтернет-сторінку, однак невдовзі будуть доступні й інші форми розрахунку, пообіцяли в приватній клініці, яка й відкрила лабораторію в аеропорту.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував, що ПЛР-тести робитимуть в аеропортах Києва та Львова.

коронавірус Львів COVID-19 аеропорт тести Лабораторія
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