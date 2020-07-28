На Житомирщині через коронавірус закрили на карантин дитсадок

Хворих серед дітей наразі не виявлено

Хворих серед дітей наразі не виявлено

Фото: flickr

У місті Малин Житомирської області закрили на карантин дитсадок, в якому у двох працівників виявили COVID-19.

Про це у Facebook повідомляє Малинська міськрада, передає RegioNews.

Дитячий садок "Веселка" м. Малина тимчасово не працює у зв’язку з виявленням COVID-19 у двох працівників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після встановлення цього факту було прийнято усі необхідні заходи щодо дезинфекції.

У міськраді додали, що дошкільнята та обслуговуючий персонал наразі перебувають на двотижневій самоізоляції.

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Нагадаємо, добовий показник COVID-19 в Україні зріс: заразилися 919 осіб.