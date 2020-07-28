На Житомирщині через коронавірус закрили на карантин дитсадок
Хворих серед дітей наразі не виявлено
Хворих серед дітей наразі не виявлено
У місті Малин Житомирської області закрили на карантин дитсадок, в якому у двох працівників виявили COVID-19.
Про це у Facebook повідомляє Малинська міськрада, передає RegioNews.
Дитячий садок "Веселка" м. Малина тимчасово не працює у зв’язку з виявленням COVID-19 у двох працівників", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після встановлення цього факту було прийнято усі необхідні заходи щодо дезинфекції.
У міськраді додали, що дошкільнята та обслуговуючий персонал наразі перебувають на двотижневій самоізоляції.
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