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Добовий показник COVID-19 в Україні зріс: заразилися 919 осіб
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28 липня 2020, 09:51 9

Добовий показник COVID-19 в Україні зріс: заразилися 919 осіб

28 липня 2020, 09:51 9
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За час пандемії померли 1629 осіб, з них 13 - за останню добу, а одужали 622 людини
За час пандемії померли 1629 осіб, з них 13 - за останню добу, а одужали 622 людини
pixabay.com
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Станом на 28 липня в Україні 66 575 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 36 744 людини одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Івано-Франківській області - 103, у Львівській області - 147, у Рівненській області - 83 і в Києві - 110 осіб.

В Україні зробили 26 126 тестів, з них 12 655 методом ПЛР та 13 471 методом ІФА.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 2627 випадків;
  • Волинська область — 3648 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1334 випадки;
  • Донецька область — 852 випадки;
  • Житомирська область — 1744 випадки;
  • Закарпатська область — 4940 випадків;
  • Запорізька область — 753 випадки;
  • Івано-Франківська область — 4224 випадки;
  • Кіровоградська область — 697 випадків;
  • м. Київ — 7800 випадків;
  • Київська область — 3590 випадків;
  • Львівська область — 9099 випадків;
  • Луганська область — 121 випадок;
  • Миколаївська область — 562 випадки;
  • Одеська область — 3031 випадок;
  • Полтавська область — 401 випадок;
  • Рівненська область — 5784 випадки;
  • Сумська область — 454 випадки;
  • Тернопільська область — 2822 випадки;
  • Харківська область — 3478 випадків;
  • Херсонська область — 221 випадок;
  • Хмельницька область — 1069 випадків;
  • Чернівецька область — 5692 випадки;
  • Черкаська область — 906 випадків;
  • Чернігівська область — 726 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, що дві третини пацієнтів, які викликають "швидку допомогу", не отримують вчасно екстрену медичну допомогу, і лише у 17-18% випадках викликів машина вкладається у потрібний час приїзду.

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