Добовий показник COVID-19 в Україні зріс: заразилися 919 осіб
Станом на 28 липня в Україні 66 575 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 36 744 людини одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Найбільше нових випадків захворювання виявили в Івано-Франківській області - 103, у Львівській області - 147, у Рівненській області - 83 і в Києві - 110 осіб.
В Україні зробили 26 126 тестів, з них 12 655 методом ПЛР та 13 471 методом ІФА.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 2627 випадків;
- Волинська область — 3648 випадків;
- Дніпропетровська область — 1334 випадки;
- Донецька область — 852 випадки;
- Житомирська область — 1744 випадки;
- Закарпатська область — 4940 випадків;
- Запорізька область — 753 випадки;
- Івано-Франківська область — 4224 випадки;
- Кіровоградська область — 697 випадків;
- м. Київ — 7800 випадків;
- Київська область — 3590 випадків;
- Львівська область — 9099 випадків;
- Луганська область — 121 випадок;
- Миколаївська область — 562 випадки;
- Одеська область — 3031 випадок;
- Полтавська область — 401 випадок;
- Рівненська область — 5784 випадки;
- Сумська область — 454 випадки;
- Тернопільська область — 2822 випадки;
- Харківська область — 3478 випадків;
- Херсонська область — 221 випадок;
- Хмельницька область — 1069 випадків;
- Чернівецька область — 5692 випадки;
- Черкаська область — 906 випадків;
- Чернігівська область — 726 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, що дві третини пацієнтів, які викликають "швидку допомогу", не отримують вчасно екстрену медичну допомогу, і лише у 17-18% випадках викликів машина вкладається у потрібний час приїзду.
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