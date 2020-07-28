Добовий показник COVID-19 в Україні зріс: заразилися 919 осіб

За час пандемії померли 1629 осіб, з них 13 - за останню добу, а одужали 622 людини

За час пандемії померли 1629 осіб, з них 13 - за останню добу, а одужали 622 людини

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Станом на 28 липня в Україні 66 575 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 36 744 людини одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews. Найбільше нових випадків захворювання виявили в Івано-Франківській області - 103, у Львівській області - 147, у Рівненській області - 83 і в Києві - 110 осіб. В Україні зробили 26 126 тестів, з них 12 655 методом ПЛР та 13 471 методом ІФА. Ситуація в регіонах виглядає наступним чином: Вінницька область — 2627 випадків;

Волинська область — 3648 випадків;

Дніпропетровська область — 1334 випадки;

Донецька область — 852 випадки;

Житомирська область — 1744 випадки;

Закарпатська область — 4940 випадків;

Запорізька область — 753 випадки;

Івано-Франківська область — 4224 випадки;

Кіровоградська область — 697 випадків;

м. Київ — 7800 випадків;

Київська область — 3590 випадків;

Львівська область — 9099 випадків;

Луганська область — 121 випадок;

Миколаївська область — 562 випадки;

Одеська область — 3031 випадок;

Полтавська область — 401 випадок;

Рівненська область — 5784 випадки;

Сумська область — 454 випадки;

Тернопільська область — 2822 випадки;

Харківська область — 3478 випадків;

Херсонська область — 221 випадок;

Хмельницька область — 1069 випадків;

Чернівецька область — 5692 випадки;

Черкаська область — 906 випадків;

Чернігівська область — 726 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Нагадаємо, що дві третини пацієнтів, які викликають "швидку допомогу", не отримують вчасно екстрену медичну допомогу, і лише у 17-18% випадках викликів машина вкладається у потрібний час приїзду. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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