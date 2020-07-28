Фонд COVID-19 розподілений, але не витрачений - Шмигаль

З фонду боротьби з коронавірусом і його наслідками наразі витрачено лише близько 10% усіх коштів

З фонду боротьби з коронавірусом і його наслідками наразі витрачено лише близько 10% усіх коштів

Надалі уряд планує здійснювати перерозподіл «коронавірусного» фонду, зокрема, на боротьбу з економічними наслідками пандемії.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час брифінгу на ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", повідомляє Regionews з посиланням на Укрінформ. Фонд COVID-19 складав 64,7 млрд грн на боротьбу з наслідками коронавірусу. Він уже розподілений. Але розподілений не означає витрачений. Кошти, які витрачені, - це на сьогодні до 10% від загальної суми. Але, звичайно, боротьба з коронавірусом - процес тривалий і не завжди передбачуваний. Ми будемо спільно з бюджетним комітетом Верховної Ради робити (і вже робили) перерозподіл всередині цього фонду", - сказав прем'єр. Він зазначив, що фонд боротьби з коронавірусом і його наслідками покликаний не лише забезпечити заробітну плату медикам і медичні засоби для лікарень. Кошти фонду передбачені також для боротьби з негативними економічними явищами, спричиненими коронакризою. Ми з цього фонду фінансуємо і певні економічні заходи, бо це також боротьба з наслідками COVID-19, бо наслідки економічної кризи, за прогнозами світових експертів, можуть бути більш трагічні, ніж наслідки медичної кризи", - підкреслив Шмигаль. Нагадаємо, Рада направила майже 1,3 млрд грн із антикоронавірусного фонду на місцеві вибори. Також Мінфін відзвітував про використання коштів фонду по боротьбі з COVID-19.

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