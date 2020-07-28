Коронавірус в гуртожитку КПІ: кількість хворих зросла, серед них - офіцери

Семеро курсантів були госпіталізовані

Семеро курсантів були госпіталізовані

Фото: Facebook

Кількість хворих COVID-19 в Інституті спеціального зв'язку та захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського зросла до 55 осіб, серед них 3 офіцерів.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв'язку, передає RegioNews.

7 курсантів перебувають в Київській міській клінічній лікарні №4 з температурою тіла 36,8-37,2. Температура інших інфікованих - в межах норми", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі додали, що стан здоров’я всіх курсантів задовільний.

У гуртожитку проводять заходи із мінімізації ризиків поширення захворювання серед працівників та курсантів, а також поза його межами.

Нагадаємо, 26 липня у Києві виявили спалах COVID-19 в гуртожитку КПІ, захворіли 52 курсанти.