На одеському водоканалі виявили спалах COVID-19

Захворіли шестеро людей

Захворіли шестеро людей

Фото: з відкритих джерел

На підприємстві "Інфоксводоканалу" заразилися COVID-19 двоє інженерів, співробітник інформаційного центру, один співробітник служби водозбуту. В яких відділах працюють ще двоє хворих - поки невідомо.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Думська".

Всі вони безсимптомні. Це співробітники адміністративного офісу. Після підтвердження діагнозу їх відправили на самоізоляцію", - підтвердив прессекретар "Інфоксводоканалу" Сергій Чабан.

За його словами, спалах COVID-19 виявили під час планового тестування співробітників. На даний момент підприємство працює в штатному режимі, проводиться дезінфекція. Також з'ясовують кількість потенційних заражених, які контактували з хворими.

Нагадаємо, в Україні за станом на 28 липня зафіксовано 919 нових хворих COVID-19, 13 людей померли, 622 - одужали.