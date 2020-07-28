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28 липня 2020, 13:29 3

На одеському водоканалі виявили спалах COVID-19

28 липня 2020, 13:29 3
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Захворіли шестеро людей
Захворіли шестеро людей
Фото: з відкритих джерел
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На підприємстві "Інфоксводоканалу" заразилися COVID-19 двоє інженерів, співробітник інформаційного центру, один співробітник служби водозбуту. В яких відділах працюють ще двоє хворих - поки невідомо.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Думська".

Всі вони безсимптомні. Це співробітники адміністративного офісу. Після підтвердження діагнозу їх відправили на самоізоляцію", - підтвердив прессекретар "Інфоксводоканалу" Сергій Чабан.

За його словами, спалах COVID-19 виявили під час планового тестування співробітників. На даний момент підприємство працює в штатному режимі, проводиться дезінфекція. Також з'ясовують кількість потенційних заражених, які контактували з хворими.

Нагадаємо, в Україні за станом на 28 липня зафіксовано 919 нових хворих COVID-19, 13 людей померли, 622 - одужали.

коронавірус Одеса карантин самоізоляція підприємство
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