В Житомирской области из-за COVID-19 закрыли на карантин детский садик
Больных среди детей пока не обнаружено
Больных среди детей пока не обнаружено
В городе Малин Житомирской области закрыли на карантин детсад, в котором у двух работников обнаружили COVID-19.
Об этом в Facebook сообщает Малинский горсовет, передает RegioNews.
Детский сад "Радуга" г. Малина временно не работает в связи с выявлением COVID-19 у двух работников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после установления этого факта были приняты все необходимые меры по дезинфекции.
В горсовете добавили, что дети и обслуживающий персонал сейчас находятся на двухнедельной самоизоляции.
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Напомним, суточный показатель COVID-19 в Украине вырос: заразились 919 человек.
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