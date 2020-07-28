В Житомирской области из-за COVID-19 закрыли на карантин детский садик

Больных среди детей пока не обнаружено

Больных среди детей пока не обнаружено

Фото: flickr

В городе Малин Житомирской области закрыли на карантин детсад, в котором у двух работников обнаружили COVID-19.

Об этом в Facebook сообщает Малинский горсовет, передает RegioNews.

Детский сад "Радуга" г. Малина временно не работает в связи с выявлением COVID-19 у двух работников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после установления этого факта были приняты все необходимые меры по дезинфекции.

В горсовете добавили, что дети и обслуживающий персонал сейчас находятся на двухнедельной самоизоляции.

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Напомним, суточный показатель COVID-19 в Украине вырос: заразились 919 человек.