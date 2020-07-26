У Києві виявили спалах COVID-19 в гуртожитку КПІ, захворіли 52 курсанти
У гуртожитку Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського зафіксовано спалах COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.
За словами виконувача обов'язків директора Київського міського лабораторного центру МОЗ України Сергія Чумака, в одному з гуртожитків підтверджено 52 випадки захворювання на коронавірус серед курсантів.
Перші чотири випадки були виявлені з 22 до 24 липня. За вчора у закладі протестували ще 61 курсанта, які були контактними з захворілими. Серед них на сьогодні — 48 позитивних результатів дослідження методом ПЛР", - сказав Чумак.
Він додав, що загалом у гуртожитку проживають 152 курсанти.
У гуртожитку проводяться відповідні заходи з дезінфекції. Усі інші контактні особи під медичним наглядом. Щоб запобігти поширенню інфекції серед курсантів у гуртожитку визначено місця для ізоляції захворілих", - розповів чиновник.
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Нагадаємо, в Україні за добу 920 нових випадків COVID-19, одужало 310 пацієнтів.