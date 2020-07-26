У Києві виявили спалах COVID-19 в гуртожитку КПІ, захворіли 52 курсанти

Перші випадки виявили минулого тижня

Перші випадки виявили минулого тижня

Фото: Facebook

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

За словами виконувача обов'язків директора Київського міського лабораторного центру МОЗ України Сергія Чумака, в одному з гуртожитків підтверджено 52 випадки захворювання на коронавірус серед курсантів.

Перші чотири випадки були виявлені з 22 до 24 липня. За вчора у закладі протестували ще 61 курсанта, які були контактними з захворілими. Серед них на сьогодні — 48 позитивних результатів дослідження методом ПЛР", - сказав Чумак.

Він додав, що загалом у гуртожитку проживають 152 курсанти.

У гуртожитку проводяться відповідні заходи з дезінфекції. Усі інші контактні особи під медичним наглядом. Щоб запобігти поширенню інфекції серед курсантів у гуртожитку визначено місця для ізоляції захворілих", - розповів чиновник.

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Нагадаємо, в Україні за добу 920 нових випадків COVID-19, одужало 310 пацієнтів.