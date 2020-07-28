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28 липня 2020, 13:59 3

Сильна злива затопила село у Херсонській області

28 липня 2020, 13:59 3
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Рівень води на вулицях сягнув близько 30 сантиметрів
Рівень води на вулицях сягнув близько 30 сантиметрів
Фото: Facebook
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У Генічеському районі Херсонської області у результаті сильних дощів підтопило щонайменше 30 приватних будинків, у яких проживає 150 людей.

Про це повідомляє поліція Херсонської області, передає RegioNews.

За словами заступника начальника поліції області Дениса Захарченка, у селі Сокологірне вода пішла на подвір’я домоволодінь місцевих мешканців і підтопила кілька десятків будинків, в яких проживають понад 150 селян.

Правоохоронці забезпечують охорону публічного порядку, допомагають працівникам служби з надзвичайних ситуацій у викачуванні води, спостерігають за домоволодіннями для недопущення фактів мародерства, а також допомагають постраждалим перевозити речі", - йдеться у повідомленні.

На місці чергують працівники районного відділу поліції. На допомогу поліцейським виїхали колеги з сусідніх районів та бійці роти поліції особливого призначення.

Нагадаємо, на Прикарпатті планують розробити протипаводкову програму.

поліція Херсон Нацполіція область село
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