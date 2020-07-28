Сильна злива затопила село у Херсонській області
У Генічеському районі Херсонської області у результаті сильних дощів підтопило щонайменше 30 приватних будинків, у яких проживає 150 людей.
Про це повідомляє поліція Херсонської області, передає RegioNews.
За словами заступника начальника поліції області Дениса Захарченка, у селі Сокологірне вода пішла на подвір’я домоволодінь місцевих мешканців і підтопила кілька десятків будинків, в яких проживають понад 150 селян.
Правоохоронці забезпечують охорону публічного порядку, допомагають працівникам служби з надзвичайних ситуацій у викачуванні води, спостерігають за домоволодіннями для недопущення фактів мародерства, а також допомагають постраждалим перевозити речі", - йдеться у повідомленні.
На місці чергують працівники районного відділу поліції. На допомогу поліцейським виїхали колеги з сусідніх районів та бійці роти поліції особливого призначення.
Нагадаємо, на Прикарпатті планують розробити протипаводкову програму.