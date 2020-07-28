Коронавирус в общежитии КПИ: количество больных выросло, среди них - офицеры
Семеро курсантов были госпитализированы
Семеро курсантов были госпитализированы
Количество больных COVID-19 в Институте специальной связи и защиты информации КПИ им. Игоря Сикорского выросло до 55 человек, среди них 3 офицеров.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи, передает RegioNews.
7 курсантов находятся в Киевской городской клинической больнице №4 с температурой тела 36,8-37,2. Температура других инфицированных - в пределах нормы", - говорится в сообщении.
В Пресс-службе добавили, что состояние здоровья всех курсантов удовлетворительное.
В общежитии проводят мероприятия по минимизации рисков распространения заболевания среди работников и курсантов, а также за его пределами.
Напомним, 26 июля в Киеве обнаружили вспышку COVID-19 в общежитии КПИ, заболели 52 курсанты.
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