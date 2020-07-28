Поліція перевірить факти порушень у фінансуванні партії Кернеса

Представники НАЗК виявили порушення у звіті партії Кернеса за І квартал 2020 року

Представники НАЗК виявили порушення у звіті партії Кернеса за І квартал 2020 року

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Представники Національного агентства із запобігання корупції виявили , що партію “Блок Кернеса – Успішний Харків" фінансувала особа, яка не мала жодного офіційного доходу.

Про це повідомляє рух "Чесно", передає RegioNews.

Ще троє донорів віддали майже весь свій дохід за 2019 рік на користь партії Кернеса.

Нацагентство зіставило доходи донорів політсили від 2017 року до І кварталу 2020 року із сумами їхніх пожертв і виявило невідповідності", - йдеться в повідомленні.

В НАЗК вважають, що це свідчить про ознаки кримінального правопорушення, за ч. 2 ст. 1591 ККУ (порушення порядку фінансування політичної партії).

Також в агентстві повідомили, що передали виявлені факти до Нацполіції.

Нагадаємо, Кернес та його блок "Успішний Харків" лідирують серед уподобань виборців Харківщини. До трійки лідерів входять також Юлія Світлична та Олександр Фельдман.