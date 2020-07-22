Ексглаву "Укратодору" Новака арештували в Польщі

Під варту відправили також двох його спільників

Під варту відправили також двох його спільників

Фото з відкритих джерел

Варшавський суд взяв під варту на 3 місяці колишнього главу «Укравтодору» Славоміра Новака та двох його спільників.

Про арешт колишнього високопосадовця інформує Polsat News. Це також вже підтвердили у НАБУ, пише RegioNews.

Варшавський суд заарештував Славоміра Новака і Яцека П. на 3 місяці. Умовний арешт був накладений на Даріуша З. Якщо він заплатить заставу в розмірі 1 мільйона злотих, то буде звільнений,– заявила спікерка окружної прокуратури Варшави Мирослава Чір.

Усі троє арештованих підозрюються в одержанні неправомірної вигоди через будівництво доріг в Україні та легалізації отриманих коштів.

Зауважимо, що проти Новака ведуться два розслідування: в Польщі і в Україні, оскільки він має два громадянства.

Справа #Укравтодору: 22.07.2020 Суд Варшави взяв під варту на 3 місяці ексголову Укравтодору та двох його спільників-громадян Польщі, підозрюваних в отриманні неправомірної вигоди та легалізації.#НАБУ @CBAgovPL #Ukravtodor — NAB Ukraine (@nab_ukr) July 22, 2020

Нагадаємо, 20 липня у Польщі Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака за підозрою в корупції.

Пізніше НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі провели обшуки в Києві та Львові.

Учора, 21 липня, у прокуратурі Варшави висунули офіційні звинувачення колишньому керівнику "Укравтодору" Славоміру Новаку.