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Ексглаву "Укратодору" Новака арештували в Польщі
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22 липня 2020, 19:36 1

Ексглаву "Укратодору" Новака арештували в Польщі

22 липня 2020, 19:36 1
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Під варту відправили також двох його спільників
Під варту відправили також двох його спільників
Фото з відкритих джерел
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Варшавський суд взяв під варту на 3 місяці колишнього главу «Укравтодору» Славоміра Новака та двох його спільників.

Про арешт колишнього високопосадовця інформує Polsat News. Це також вже підтвердили у НАБУ, пише RegioNews.

Варшавський суд заарештував Славоміра Новака і Яцека П. на 3 місяці. Умовний арешт був накладений на Даріуша З. Якщо він заплатить заставу в розмірі 1 мільйона злотих, то буде звільнений,– заявила спікерка окружної прокуратури Варшави Мирослава Чір.

Усі троє арештованих підозрюються в одержанні неправомірної вигоди через будівництво доріг в Україні та легалізації отриманих коштів.

Зауважимо, що проти Новака ведуться два розслідування: в Польщі і в Україні, оскільки він має два громадянства.

Нагадаємо, 20 липня у Польщі Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака за підозрою в корупції.

Пізніше НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі провели обшуки в Києві та Львові.

Учора, 21 липня, у прокуратурі Варшави висунули офіційні звинувачення колишньому керівнику "Укравтодору" Славоміру Новаку.

Україна арешт Польща Укравтодор Славомір Новак
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