Эксглаву "Укратодора" Новака арестовали в Польше

Под стражу отправили также двух его сообщников

Под стражу отправили также двух его сообщников

Фото из открытых источников

Варшавский суд взял под стражу на 3 месяца бывшего главу «Укравтодора» Славомира Новака и двух его сообщников.

Об аресте бывшего чиновника информирует Polsat News. Это также уже подтвердили в НАБУ, пишет RegioNews.

Варшавский суд арестовал Славомира Новака и Яцека П. на 3 месяца. Условный арест был наложен на Дариуша З. Если он заплатит залог в размере 1 миллиона злотых, то будет освобожден,– заявила спикер окружной прокуратуры Варшавы Мирослава Чир.

Все трое арестованных подозреваются в получении неправомерной выгоды за строительство дорог в Украине и легализации полученных средств.

Заметим, что против Новака ведутся два расследования: в Польше и в Украине, поскольку он имеет два гражданства.

Дело #Укравтодору: 22.07.2020 Суд Варшавы взял под стражу на 3 месяца ексголову Укравтодора и двух его сообщников-граждан Польши, подозреваемых в получении неправомерной выгоды и легализации.#НАБУ @CBAgovPL #Ukravtodor — NAB Ukraine (@nab_ukr) July 22, 2020

Напомним, 20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака по подозрению в коррупции.

Позже НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши провели обыски в Киеве и Львове.

Вчера, 21 июля, в прокуратуре Варшавы предъявили официальные обвинения бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку.