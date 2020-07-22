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22 июля 2020, 19:36 1

Эксглаву "Укратодора" Новака арестовали в Польше

22 июля 2020, 19:36 1
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Под стражу отправили также двух его сообщников
Под стражу отправили также двух его сообщников
Фото из открытых источников
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Варшавский суд взял под стражу на 3 месяца бывшего главу «Укравтодора» Славомира Новака и двух его сообщников.

Об аресте бывшего чиновника информирует Polsat News. Это также уже подтвердили в НАБУ, пишет RegioNews.

Варшавский суд арестовал Славомира Новака и Яцека П. на 3 месяца. Условный арест был наложен на Дариуша З. Если он заплатит залог в размере 1 миллиона злотых, то будет освобожден,– заявила спикер окружной прокуратуры Варшавы Мирослава Чир.

Все трое арестованных подозреваются в получении неправомерной выгоды за строительство дорог в Украине и легализации полученных средств.

Заметим, что против Новака ведутся два расследования: в Польше и в Украине, поскольку он имеет два гражданства.

Напомним, 20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака по подозрению в коррупции.

Позже НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши провели обыски в Киеве и Львове.

Вчера, 21 июля, в прокуратуре Варшавы предъявили официальные обвинения бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку.

Украина арест Польша Укравтодор Славомир Новак
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