Добовий показник COVID-19 в Україні різко зріс: заразилися 829 осіб

За минулу добу 973 хворих одужали, а 16 пацієнтів померли

За минулу добу 973 хворих одужали, а 16 пацієнтів померли

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В Україні з початку пандемії захворіло 60 995 осіб, з них 33 172 одужали, летальних випадків - 1 534.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За останню добу найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстровано у місті Києві - 132, Львівській області - 124, Івано-Франківській області - 78, Закарпатській області - 60 та Харківській області - 57", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Жодного нового випадку не зафіксували в Луганській області.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 2364 випадки;

Волинська область — 3359 випадків;

Дніпропетровська область — 1260 випадків;

Донецька область — 813 випадків;

Житомирська область — 1634 випадки;

Закарпатська область — 4578 випадків;

Запорізька область — 691 випадок;

Івано-Франківська область — 3689 випадків;

Кіровоградська область — 688 випадків;

м. Київ — 7166 випадків;

Київська область — 3359 випадків;

Львівська область — 8353 випадки;

Луганська область — 110 випадків;

Миколаївська область — 527 випадків;

Одеська область — 2660 випадків;

Полтавська область — 360 випадків;

Рівненська область — 5232 випадки;

Сумська область — 383 випадки;

Тернопільська область — 2508 випадків;

Харківська область — 3139 випадків;

Херсонська область — 217 випадків;

Хмельницька область — 994 випадки;

Чернівецька область — 5404 випадки;

Черкаська область — 853 випадки;

Чернігівська область — 654 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, що станом на ранок 21 липня в Україні коронавірусом заразилися ще 673 людини.

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