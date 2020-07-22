Добовий показник COVID-19 в Україні різко зріс: заразилися 829 осіб
В Україні з початку пандемії захворіло 60 995 осіб, з них 33 172 одужали, летальних випадків - 1 534.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За останню добу найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстровано у місті Києві - 132, Львівській області - 124, Івано-Франківській області - 78, Закарпатській області - 60 та Харківській області - 57", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Жодного нового випадку не зафіксували в Луганській області.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 2364 випадки;
- Волинська область — 3359 випадків;
- Дніпропетровська область — 1260 випадків;
- Донецька область — 813 випадків;
- Житомирська область — 1634 випадки;
- Закарпатська область — 4578 випадків;
- Запорізька область — 691 випадок;
- Івано-Франківська область — 3689 випадків;
- Кіровоградська область — 688 випадків;
- м. Київ — 7166 випадків;
- Київська область — 3359 випадків;
- Львівська область — 8353 випадки;
- Луганська область — 110 випадків;
- Миколаївська область — 527 випадків;
- Одеська область — 2660 випадків;
- Полтавська область — 360 випадків;
- Рівненська область — 5232 випадки;
- Сумська область — 383 випадки;
- Тернопільська область — 2508 випадків;
- Харківська область — 3139 випадків;
- Херсонська область — 217 випадків;
- Хмельницька область — 994 випадки;
- Чернівецька область — 5404 випадки;
- Черкаська область — 853 випадки;
- Чернігівська область — 654 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, що станом на ранок 21 липня в Україні коронавірусом заразилися ще 673 людини.
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