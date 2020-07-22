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Добовий показник COVID-19 в Україні різко зріс: заразилися 829 осіб
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22 липня 2020, 09:49 13

Добовий показник COVID-19 в Україні різко зріс: заразилися 829 осіб

22 липня 2020, 09:49 13
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За минулу добу 973 хворих одужали, а 16 пацієнтів померли
За минулу добу 973 хворих одужали, а 16 пацієнтів померли
pixabay.com
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В Україні з початку пандемії захворіло 60 995 осіб, з них 33 172 одужали, летальних випадків - 1 534.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За останню добу найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстровано у місті Києві - 132, Львівській області - 124, Івано-Франківській області - 78, Закарпатській області - 60 та Харківській області - 57", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Жодного нового випадку не зафіксували в Луганській області.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 2364 випадки;
  • Волинська область — 3359 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1260 випадків;
  • Донецька область — 813 випадків;
  • Житомирська область — 1634 випадки;
  • Закарпатська область — 4578 випадків;
  • Запорізька область — 691 випадок;
  • Івано-Франківська область — 3689 випадків;
  • Кіровоградська область — 688 випадків;
  • м. Київ — 7166 випадків;
  • Київська область — 3359 випадків;
  • Львівська область — 8353 випадки;
  • Луганська область — 110 випадків;
  • Миколаївська область — 527 випадків;
  • Одеська область — 2660 випадків;
  • Полтавська область — 360 випадків;
  • Рівненська область — 5232 випадки;
  • Сумська область — 383 випадки;
  • Тернопільська область — 2508 випадків;
  • Харківська область — 3139 випадків;
  • Херсонська область — 217 випадків;
  • Хмельницька область — 994 випадки;
  • Чернівецька область — 5404 випадки;
  • Черкаська область — 853 випадки;
  • Чернігівська область — 654 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, що станом на ранок 21 липня в Україні коронавірусом заразилися ще 673 людини.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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