Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 серпня

Уряд також вводить чотири зони за рівнем захворюваності: зелену, жовту, помаранчеву і червону

Уряд також вводить чотири зони за рівнем захворюваності: зелену, жовту, помаранчеву і червону

Фото: з відкритих джерел

Кабінет міністрів України 22 липня прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 31 серпня. Відомо, що документ ухвалили з доопрацюванням в один день.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Робота на рівні окремих регіонів, робота на локальному рівні довела свою ефективність, тому ми будемо практикувати і продовжувати такі підходи для контролю рівня захворюваності та недопущення піків або перезавантаження системи охорони здоров'я", - сказав Шмигаль.

Зазначається, що правила продовженого адаптивного карантину, не змінюються: масковий режим, соціальна дистанція і антисептики.

Продовження адаптивного карантину дозволить зменшити навантаження на лікарні та лікарів.

Також МОЗ розділить всі регіони за рівнем захворюваності на чотири зони.

"Це нова постанова, яку пропонується використовувати з 1 по 31 серпня. Вона буде регламентувати встановлення карантину на території України. В залежності від епідеміологічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиниць встановлюється "зелений", "жовтий", "помаранчевий" і "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки", - зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, рівень буде визначатися автоматизованим програмним забезпеченням на базі зібраних даних.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України на наступному тижні планує розглянути необхідність продовження адаптивного карантину в регіонах.

МОЗ розробляє правила, за яким школи розпочнуть роботу з 1 вересня.