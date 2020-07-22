18:35  22 липня
В Україні вболівальників почнуть пускати на стадіони
19:36  22 липня
Ексглаву "Укратодору" Новака арештували в Польщі
17:58  22 липня
Зведення ООС: на Донбасі шість обстрілів і двоє поранених
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
22 липня 2020, 17:47 15

В Україні перенесли на два роки проведення перепису населення

22 липня 2020, 17:47 15
Читайте также на русском языке
Серед причин - епідемія коронавірусу та дороговизна
Серед причин - епідемія коронавірусу та дороговизна
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

Упродовж найближчих двох років в Україні перепис населення проводити не будуть.

Про це повідомив під час брифінгу міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.

За його словами, це неможливо, поки в Україні і світі триває пандемія COVID-19.

Чиновник запевнив, що Державна служба статистики до проведення перепису населення повністю готова.

Друге питання - це вартість. І, якщо ми будемо це проводити в класичному вигляді, то це не в цьому році точно і, я думаю, не в наступному", - сказав він.

За результатами електронного перепису населення, який проводився минулого року, чисельність населення в Україні складала 37 млн 289 тисяч 300 осіб без Криму та ОРДЛО.

Нагадаємо, Дубілет хоче перерахувати населення в Криму і ОРДЛО за допомогою супутника.

Кабмін Україна перепис населення населення люди
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Кабмін створив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості
22 липня 2020, 15:16
Кабмін виділив 55 мільйонів на ліквідацію наслідків пожежі на Луганщині
22 липня 2020, 14:45
Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 серпня
22 липня 2020, 14:29
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
Всі відео »
Місцеві вибори на Херсонщині: динозаври та акваріумні рибки
Битва титанів: що не поділили Садовий та львівський бізнесмен Козловський
Всі публікації »
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Всі блоги »