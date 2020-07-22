В Україні перенесли на два роки проведення перепису населення

Серед причин - епідемія коронавірусу та дороговизна

Серед причин - епідемія коронавірусу та дороговизна

Фото: flickr

Упродовж найближчих двох років в Україні перепис населення проводити не будуть.

Про це повідомив під час брифінгу міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.

За його словами, це неможливо, поки в Україні і світі триває пандемія COVID-19.

Чиновник запевнив, що Державна служба статистики до проведення перепису населення повністю готова.

Друге питання - це вартість. І, якщо ми будемо це проводити в класичному вигляді, то це не в цьому році точно і, я думаю, не в наступному", - сказав він.

За результатами електронного перепису населення, який проводився минулого року, чисельність населення в Україні складала 37 млн 289 тисяч 300 осіб без Криму та ОРДЛО.

Нагадаємо, Дубілет хоче перерахувати населення в Криму і ОРДЛО за допомогою супутника.