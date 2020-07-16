Перші результати ЗНО: математику не склали 13% абітурієнтів, фізику – 8%
Сьогодні відбулося перше засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з визначення порога «склав/не склав».
Про це повідомили в українському центрі оцінювання якості освіти, пише Regionews.
Було визначено пороговий бал "склав/не склав" для тестів з математики і фізики. Члени експертної комісії після обговорення ухвалили рішення встановити пороговий бал з математики, що відповідає 9 тестовим балам, з фізики – 12.
Від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні з кожного з названих нижче предметів, поріг "склав/не склав" подолали: з математики 87% осіб; з фізики – 92 %.
Учасники тестування поточного року зможуть ознайомитися зі скан-копіями своїх бланків відповідей. Бланки відповідей з математики і фізики буде розміщено на інформаційних сторінках учасників 17 липня.
Нагадаємо, цьогоріч ЗНО в Україні проводять з 25 червня до 17 липня.