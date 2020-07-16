13:42  16 липня
Рада призначила Олега Уруського віце-прем'єром з ОПК
12:16  16 липня
У Миколаєві підпалили автомобіль місцевого керівника "Нацкорпусу"
14:22  16 липня
Карантин в Україні: у Зеленського розповіли про нові критерії щодо обмежень
UA | RU
UA | RU
16 липня 2020, 17:05

Перші результати ЗНО: математику не склали 13% абітурієнтів, фізику – 8%

16 липня 2020, 17:05
Читайте также на русском языке
17 липня на інформаційних сторінках абітурієнтів буде розміщено результати ЗНО з математики і фізики.
17 липня на інформаційних сторінках абітурієнтів буде розміщено результати ЗНО з математики і фізики.
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні відбулося перше засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з визначення порога «склав/не склав».

Про це повідомили в українському центрі оцінювання якості освіти, пише Regionews.

Було визначено пороговий бал "склав/не склав" для тестів з математики і фізики. Члени експертної комісії після обговорення ухвалили рішення встановити пороговий бал з математики, що відповідає 9 тестовим балам, з фізики – 12.

Від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні з кожного з названих нижче предметів, поріг "склав/не склав" подолали: з математики 87% осіб; з фізики – 92 %.

Учасники тестування поточного року зможуть ознайомитися зі скан-копіями своїх бланків відповідей. Бланки відповідей з математики і фізики буде розміщено на інформаційних сторінках учасників 17 липня.

Нагадаємо, цьогоріч ЗНО в Україні проводять з 25 червня до 17 липня.

Вступна кампанія цьогоріч в Україні розпочнеться 1 серпня.

освіта ЗНО тести абітурієнт результат
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Болгарія дозволила вільний в`їзд українським туристам
16 липня 2020, 16:33
Коронавірус дістався до мерії Івано-Франківська
16 липня 2020, 15:17
В аеропорту "Львів" запрацювала лабораторія для тестування на COVID-19
16 липня 2020, 14:47
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
Всі відео »
Депутати донецької облради та експомічник Богатирьової, або Хто контролює автовокзали Миколаївщини
Смертельна ДТП на Київщині. При чому тут Димінський з пасинком Фірташа
Всі публікації »
Сергій Возний
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »