Перші результати ЗНО: математику не склали 13% абітурієнтів, фізику – 8%

17 липня на інформаційних сторінках абітурієнтів буде розміщено результати ЗНО з математики і фізики.

17 липня на інформаційних сторінках абітурієнтів буде розміщено результати ЗНО з математики і фізики.

Фото з відкритих джерел

Сьогодні відбулося перше засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з визначення порога «склав/не склав».

Про це повідомили в українському центрі оцінювання якості освіти, пише Regionews.

Було визначено пороговий бал "склав/не склав" для тестів з математики і фізики. Члени експертної комісії після обговорення ухвалили рішення встановити пороговий бал з математики, що відповідає 9 тестовим балам, з фізики – 12.

Від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні з кожного з названих нижче предметів, поріг "склав/не склав" подолали: з математики 87% осіб; з фізики – 92 %.

Учасники тестування поточного року зможуть ознайомитися зі скан-копіями своїх бланків відповідей. Бланки відповідей з математики і фізики буде розміщено на інформаційних сторінках учасників 17 липня.

Нагадаємо, цьогоріч ЗНО в Україні проводять з 25 червня до 17 липня.