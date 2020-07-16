Болгарія дозволила вільний в`їзд українським туристам
Болгарія прийматиме українців без тесту на коронавірус і 14-денного карантину
Болгарія прийматиме українців без тесту на коронавірус і 14-денного карантину
При поверненні з Болгарії обсервація також не потрібна
Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Regionews.
Від сьогодні Республіка Болгарія відкриває свої кордони для українських туристів без проходження 14-денного карантину і тестування на COVID-19 по прибуттю", - написав міністр Криклій.
При цьому він зазначив, що при поверненні з Болгарії для громадян України обсервація також не потрібна.
Нагадаємо, вчора Кабмін змінив критерії для країн "червоної" зони.
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