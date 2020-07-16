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16 липня 2020, 16:33 6

Болгарія дозволила вільний в`їзд українським туристам

16 липня 2020, 16:33 6
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Фото з відкритих джерел
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При поверненні з Болгарії обсервація також не потрібна

Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Regionews.

Від сьогодні Республіка Болгарія відкриває свої кордони для українських туристів без проходження 14-денного карантину і тестування на COVID-19 по прибуттю", - написав міністр Криклій.

При цьому він зазначив, що при поверненні з Болгарії для громадян України обсервація також не потрібна.

Нагадаємо, вчора Кабмін змінив критерії для країн "червоної" зони.

Болгарія Україна українці туристи обсервація тести коронавірус
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