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16 липня 2020, 15:17 4

Коронавірус дістався до мерії Івано-Франківська

16 липня 2020, 15:17 4
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В одного із заступників міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа ПЛР-тест на коронавірусну інфекцію показав позитивний результат.

Про це пише RegioNews з посиланням на galka.if.ua.

За даними джерел видання в міській раді, у одного із заступників Руслана Марцінківа діагностували COVID-19.

Також є інформація про позитивний ПЛР-тест у однієї з працівниць апарату міського голови.

Сьогодні вранці, 16 липня, для десятків працівників мерії організували масове ІФА-тестування. Результати цих тестувань будуть відомі вже через кілька днів.

Нагадаємо, сьогодні вранці Прикарпаття "обновило" рекорд нових випадків за добу – 64 хворих. Померло троє людей, одужали – 13.

Івано-Франківськ мер заступник коронавірус тести COVID-19
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