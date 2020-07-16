Коронавірус дістався до мерії Івано-Франківська
Відомо про принаймні двох хворих на COVID-19 службовців
Відомо про принаймні двох хворих на COVID-19 службовців
В одного із заступників міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа ПЛР-тест на коронавірусну інфекцію показав позитивний результат.
Про це пише RegioNews з посиланням на galka.if.ua.
За даними джерел видання в міській раді, у одного із заступників Руслана Марцінківа діагностували COVID-19.
Також є інформація про позитивний ПЛР-тест у однієї з працівниць апарату міського голови.
Сьогодні вранці, 16 липня, для десятків працівників мерії організували масове ІФА-тестування. Результати цих тестувань будуть відомі вже через кілька днів.
Нагадаємо, сьогодні вранці Прикарпаття "обновило" рекорд нових випадків за добу – 64 хворих. Померло троє людей, одужали – 13.
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