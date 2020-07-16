Коронавірус дістався до мерії Івано-Франківська

Відомо про принаймні двох хворих на COVID-19 службовців

Відомо про принаймні двох хворих на COVID-19 службовців

В одного із заступників міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа ПЛР-тест на коронавірусну інфекцію показав позитивний результат.

Про це пише RegioNews з посиланням на galka.if.ua.

За даними джерел видання в міській раді, у одного із заступників Руслана Марцінківа діагностували COVID-19.

Також є інформація про позитивний ПЛР-тест у однієї з працівниць апарату міського голови.

Сьогодні вранці, 16 липня, для десятків працівників мерії організували масове ІФА-тестування. Результати цих тестувань будуть відомі вже через кілька днів.

Нагадаємо, сьогодні вранці Прикарпаття "обновило" рекорд нових випадків за добу – 64 хворих. Померло троє людей, одужали – 13.