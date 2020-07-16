Первые результаты ВНО: математику не сдали 13% абитуриентов, физику – 8%

17 июля на информационных страницах абитуриентов размещены результаты ВНО по математике и физике.

17 июля на информационных страницах абитуриентов размещены результаты ВНО по математике и физике.

Фото из открытых источников

Сегодня состоялось первое заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога «сдал/не сдал».

Об этом сообщили в украинском центре оценивания качества образования, пишет Regionews.

Был определен пороговый балл "сдал/не сдал" для тестов по математике и физике. Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по математике, что соответствует 9 тестовым баллам, по физике – 12.

От общего количества лиц, которые принимали участие в тестировании по каждому из названных ниже предметов, порог "сдал/не сдал" преодолели: по математике 87% лиц; по физике – 92 %.

Участники тестирования текущего года смогут ознакомиться со скан-копиями своих бланков ответов. Бланки ответов по математике и физике будут размещены на информационных страницах участников 17 июля.

Напомним, в этом году ВНО в Украине проводят с 25 июня до 17 июля.