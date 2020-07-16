В одеському дитячому будинку 17 осіб заразилися коронавірусом

Дитячий будинок перевели в режим обсервації

Дитячий будинок перевели в режим обсервації

Фото: з відкритих джерел

В дитячому будинку "Перлинка" у 15 дітей і двох дорослих ПЛР-тести підтвердили коронавірус. Тестування дітей та працівників дитячого будинку провели після того, як захворів один з працівників.

Про це повідомила директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневіч, передає RegioNews.

З більш ніж 70 тестів, аналіз показав позитивний результат у 15 дітей і двох дорослих. Ні в кого з 17 хворих ознак ГРВІ немає, всі почувають себе добре", - повідомила Буйневіч.

Також прийнято рішення про ізоляцію тих, у кого виявили цей вірус. Крім того, за її словами, весь заклад піде на режим обсервації.

Нагадаємо, що станом на ранок 16 липня в Україні зафіксовано 56 455 випадків COVID-19, за минулу добу виявили 848 нових випадків захворювання.

За минулу добу в Одесі зареєстрували 30 випадків коронавірусу, всього в регіоні - 63. Загальна кількість хворих в Одеській області становить 2378 осіб.