Кабмін змінив критерії для країн "червоної" зони
Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду
Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду
Кабінет міністрів України збільшив показник для визначення країн "червоної" зони з 40 до 55 активних хворих на 100 тисяч населення.
Відповідне рішення схвалили під час засідання уряду, передає RegioNews.
Проєктом акту пропонується встановити, що державами зі значним поширенням COVID 19 вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання становить більше ніж 55 на 100 тисяч населення", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Він зазначив, що проєкт погоджено з Міністерством юстиції. Рішення було проголосовано одностайно, секретаріату Кабміну дається один день на доопрацювання документу.
Нагадаємо, нардепи визначили перелік поважних причин відсутності на сесії.
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