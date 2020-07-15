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15 липня 2020, 15:04 4

Кабмін змінив критерії для країн "червоної" зони

15 липня 2020, 15:04 4
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Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду
Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду
Фото: з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України збільшив показник для визначення країн "червоної" зони з 40 до 55 активних хворих на 100 тисяч населення.

Відповідне рішення схвалили під час засідання уряду, передає RegioNews.

Проєктом акту пропонується встановити, що державами зі значним поширенням COVID 19 вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання становить більше ніж 55 на 100 тисяч населення", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що проєкт погоджено з Міністерством юстиції. Рішення було проголосовано одностайно, секретаріату Кабміну дається один день на доопрацювання документу.

Нагадаємо, нардепи визначили перелік поважних причин відсутності на сесії.

Кабмін Україна карантин кордон депутат
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