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16 июля 2020, 16:33 6

Болгария разрешила свободный въезд украинским туристам

16 июля 2020, 16:33 6
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При возвращении из Болгарии обсервация также не нужна

Об этом в своем Telegram-канале написал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Regionews.

Сегодня Республика Болгария открывает свои границы для украинских туристов без прохождения 14-дневного карантина и тестирование на COVID-19 по прибытию", - написал министр Криклий.

При этом он отметил, что при возвращении из Болгарии для граждан Украины обсервация также не нужна.

Напомним, вчера Кабмин изменил критерии для стран "красной" зоны.

Болгария Украина украинцы туристы обсервация тесты коронавирус
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