Болгария разрешила свободный въезд украинским туристам

Болгария будет принимать украинцев без теста на коронавирус и 14-дневного карантина

Болгария будет принимать украинцев без теста на коронавирус и 14-дневного карантина

Фото из открытых источников

При возвращении из Болгарии обсервация также не нужна

Об этом в своем Telegram-канале написал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Regionews. Сегодня Республика Болгария открывает свои границы для украинских туристов без прохождения 14-дневного карантина и тестирование на COVID-19 по прибытию", - написал министр Криклий. При этом он отметил, что при возвращении из Болгарии для граждан Украины обсервация также не нужна. Напомним, вчера Кабмин изменил критерии для стран "красной" зоны.

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