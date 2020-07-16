Болгария разрешила свободный въезд украинским туристам
Болгария будет принимать украинцев без теста на коронавирус и 14-дневного карантина
Болгария будет принимать украинцев без теста на коронавирус и 14-дневного карантина
При возвращении из Болгарии обсервация также не нужна
Об этом в своем Telegram-канале написал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Regionews.
Сегодня Республика Болгария открывает свои границы для украинских туристов без прохождения 14-дневного карантина и тестирование на COVID-19 по прибытию", - написал министр Криклий.
При этом он отметил, что при возвращении из Болгарии для граждан Украины обсервация также не нужна.
Напомним, вчера Кабмин изменил критерии для стран "красной" зоны.
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