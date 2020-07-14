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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
14 липня 2020, 14:11 15

У Харківській області випала рекордна кількість опадів за весь період спостережень

14 липня 2020, 14:11 15
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Попередній рекорд був зафіксований у липні 1881 року
Попередній рекорд був зафіксований у липні 1881 року
Фото: Facebook
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Упродовж минулої ночі у Харківській області випало 87 мм опадів, це абсолютний добовий рекорд за весь період спостережень.

Про це у Facebook повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології, передає RegioNews.

Починаючи з вечора 13 липня і до 9 години ранку 14 липня по Харкову та області пройшли сильні дощі. За 12 годин на метеостанції Харкова випало 87 мм, що є абсолютним добовим максимумом опадів не тільки для липня, а й в цілому для станції за весь період спостережень", - йдеться в повідомленні.

За інформацією метеорологів, попередній рекорд був зафіксований у липні 1881 року і складав 83 мм опадів. Вони зазначають, що для лісостепової зони такі інтенсивні опади є рідкісним явищем.

Нагадаємо, раніше ДСНС попередила про нові повені на Західній Україні.

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